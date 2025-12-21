Más viejos, menos seguros: los vehículos de más de 12 años, principales implicados en accidentes

El pasado viernes la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha la Operación Salida de Navidad, que abarcará hasta el 6 de enero, donde la prudencia y la seguridad son la máxima prioridad de las autoridades.

En los últimos años, la industria de la automoción ha hecho de la seguridad para los conductores y los pasajeros de los vehículos su razón de ser. Un trabajo continuado en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que logra que los avances en este campo sean pilares fundamentales para evitar los siniestros y, con ello, los daños personales que se derivan. Un avance para el que es necesario contar también con el trabajo conjunto de las administraciones públicas y los propios conductores.

Una renovación necesaria

Y es que, como se ha demostrado en los últimos estudios, es necesaria una renovación del parque de vehículos español, que cuenta con una antigüedad media de 14,5 años. Un hecho que viene respaldado no solo por las mejoras tecnológicas que acarrean los nuevos modelos, sino también porque en el año 2023 la edad media de los vehículos implicados en siniestros con víctimas mortales se situaba, de media, en 12,8 años, según datos de la DGT.

En este sentido, el Círculo Neutral in Motion, conformado por las principales asociaciones de automoción y vehículos de España, -AEDIVE, AER, ANESDOR, ANFAC, ASCABUS, FACONAUTO, FENEVAL, GANVAM y SERNAUTO-, quiere demostrar el pleno compromiso del conjunto de la industria de automoción por garantizar que tanto conductores como acompañantes cuenten con vehículos cómodos, eficientes y seguros, lo que repercutirá indudablemente en su seguridad en las carreteras.

Una seguridad que, también, va unida a las labores de revisión de los vehículos. Para evitar que los fallos técnicos sean la causa de los accidentes resulta fundamental un buen mantenimiento de los automóviles, así como el cumplimiento de las inspecciones que marcan desde la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Según AECA-ITV evitaron, cada año, 15.641 siniestros viales, 13.110 heridos y 148 víctimas mortales, pero, a pesar de estas cifras, calculan que 3 de cada 10 vehículos se saltan estas pruebas obligatorias.

Es necesaria una renovación del parque de vehículos español, que cuenta con una antigüedad media de 14,5 años / Agencias

Objetivo cero víctimas para 2050

El denominado "Objetivo Cero Víctimas para 2050", impulsado por la Unión Europea, busca transformar la seguridad vial y alcanzar un escenario donde no haya víctimas en nuestras carreteras.

“Con la colaboración de todos los actores involucrados en la industria, administraciones, fabricantes, proveedores de componentes, redes de distribución y usuarios, es más fácil transformar esta meta ambiciosa en una alcanzable y tangible. El compromiso con la seguridad vial coge más firmeza que nunca, y la visión de un futuro en el que no haya que lamentar más víctimas en las carreteras es un claro motor para continuar innovando en nuestro día a día y garantizar una movilidad más segura para todos”, argumentan desde Neutral in Motion.

Para poder alcanzar este objetivo, además de dar seguimiento a lo ya trabajado, desde la industria de la automoción se están dando pasos importantes en innovación y, gracias al avance de la tecnología, la conducción puede ser todavía más segura; sin embargo, también resulta fundamental el mantenimiento adecuado de las infraestructuras.

Según los últimos datos aportados por la Asociación Española de la Carretera (AEC), más de la mitad de las carreteras gestionadas por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales sufren deterioros graves y muy graves, elevando su coste de reparación a un total de 13.491 millones de €.

La industria de automoción, principal prescriptor de la seguridad vial

La industria de automoción española desempeña un papel fundamental en la mejora de la seguridad vial, a través de la planificación y ejecución de políticas, tecnologías y medidas que protejan a todos los usuarios, tales como:

Incorporación de los últimos sistemas de seguridad: De manera progresiva, los fabricantes de vehículos han ido incorporando en sus vehículos sistemas avanzados de asistencia al conductor. Además, desde julio de 2024, los modelos de nueva homologación que se comercialicen en la Unión Europea deben estar equipados de manera obligatoria por un conjunto de 10 sistemas de ayudas ADAS.

Impulso del rejuvenecimiento del parque móvil: El principal desafío al que se enfrenta la industria de automoción es el cada vez mayor envejecimiento del parque de vehículos, que supone también un impacto significativo en el medio ambiente.

Modelos más eficientes y sostenibles: La industria de automoción lleva años trabajando para diseñar nuevos vehículos cada vez más sostenibles que reduzcan o eliminen el impacto negativo del transporte en la calidad del aire.

Campañas de concienciación y educación vial: Además de los últimos avances tecnológicos, la industria también colabora activamente en programas de sensibilización y educación vial mediante la participación de foros profesionales o campañas informativas.