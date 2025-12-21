En España gozamos en la mayoría del territorio de un clima apacible y agradable, por lo que muchos automovilistas nunca se han visto en la obligación o necesidad de tener que utilizar las luces antiniebla del coche. No obstante hay que saber cómo encenderlas, y más aún en invierno, porque si nos coge un banco de niebla muy espeso podríamos llegar a tener un accidente.

Una niebla muy cerrada o una lluvia muy intensa no sólo impide que podamos ver a unos pocos metros por delante del coche, sino que también impide que seamos vistos por otros coches. Por ello las luces antiniebla se compone de unas luces delanteras que nos ayudarán principalmente a ver mejor los límites laterales de la carretera para no salirnos del carril, y de una luz roja muy intensa en la parte posterior para poder ser detectados por otros usuarios de la vía a través de la bruma.

¿Sabes cómo y cuándo encender las luces antiniebla en tu coche? / Archivo

¿Dónde están las luces antiniebla?

Por lo general los mandos de las luces antiniebla se sitúan a la izquierda del conductor, y suele estar junto a otros mandos como pueden ser el lector de líneas de la carretera, la automatización de las luces de cruce o incluso el accionamiento del freno de mano automático. Pero también hay coches que las tiene en el salpicadero central e incluso en la piña que acciona los intermitentes, en un segmento intermedio previo al accionamiento a las luces de cruce

Los automatismos de las luces antiniebla pueden estar en forma de ruleta o dispuestos por botones. En los primeros se sitúan muchas veces en la propia ‘llave’ de las luces y se accionan extrayendo hacia fuera tirando de la ruleta.

De este modo y girando a la derecha encenderíamos las delanteras y con un paso más las traseras. Eso es porque es mucho más peligroso activar las posteriores, ya que si no hay niebla, la intensa luz roja podría cegar a otros conductores que estuviesen por detrás de nuestro coche. También pueden estar dispuestas en forma de botones, con un mecanismo para cada luz, de modo que es más fácil de activar y desactivar.

Además, algo que debes tener en cuenta es que en la mayoría de casos luces antiniebla sólo funcionarán si al menos tenemos encendidas las luces de posición, ya que en muchos coches las luces antiniebla no funcionan con las luces apagadas.

Las luces antiniebla se presentan con un símbolo concreto: una luz con líneas onduladas atravesándola. Generalmente, al activar las luces antiniebla delanteras, verás un icono verde en el tablero, mientras que al encender las traseras, aparecerá un icono amarillo o rojo en el cuadro de instrumentos.

Usar de forma incorrecta las luces antiniebla es motivo de sanción / Archivo

¿Cuándo debemos usar las luces antiniebla?

La respuesta más rápida y lógica es que debemos utilizarlas cuando no tengamos una buena visibilidad, pero si nos ponemos más técnicos, habría que puntualizar que debemos usarlas cuando las condiciones meteorológicas adversas no nos permitan ver más allá de unos 100 metros. Esto puede suceder con lluvias intensas, nieve y, por supuesto, niebla.

Como es un elemento que en la mayoría de España no se suele utilizar, hay que tener en cuenta que debemos realizar un mantenimiento cada cierto tiempo y, principalmente, comprobar si funcionan si vamos a hacer un viaje a lugares con mucha altitud y con climatología fría y adversa.