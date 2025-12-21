5,2 millones de automovilistas admiten que conduce tras beber alcohol en Navidad

En 2025 se cumplieron 40 años de la legendaria campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) que, con el famoso eslogan “Si bebes, no conduzcas”, contó con la participación desinteresada del cantante estadounidense Stevie Wonder.

A la campaña, que quedó en el imaginario colectivo, le siguió una intensa labor de concienciación por parte de la Administración que continúa hoy en día. Sin embargo, analizando los datos oficiales y testando los hábitos de los conductores españoles durante las fiestas, parece que aún queda un largo camino por recorrer.

Los conductores siguen bebiendo

1 de cada 5 automovilistas (19%) reconoce que utiliza su vehículo tras beber alcohol durante las fiestas de Navidad, lo que equivale a 5,2 millones de conductores. El momento más crítico en estas fechas son las cenas de empresa (el 45% de los que consumieron alcohol y luego condujeron lo hicieron en estos eventos), Fin de Año (37%) y Nochebuena (37%). Además, la mayoría parece no ser consciente del riesgo que ello implica, ya que al 57% de los conductores que bebieron y usaron después su coche no les pareció peligroso y “no percibieron riesgos distintos a los habituales”.

El momento preferido para consumir alcohol en las comidas de empresa es durante la propia cena (61%), seguido del aperitivo que precede a esos encuentros (48%) y, en tercer lugar, en un momento posterior (26%), en el que se suelen elegir combinados. Además, el 22% de los conductores que consumen alcohol lo hacen en dos de estos momentos y alrededor del 7% en los tres. Por tipo de bebida, las más habituales suelen ser cerveza, vino o similar y, en menor medida, copas o combinados. Y más peligroso: el 7% de los que optaron por esta última opción reconocen haber consumido más de tres copas.

Estas son algunas de las principales conclusiones de una encuesta a 1.700 conductores enmarcada en la campaña de concienciación “En Navidad, conducción responsable”, de la Fundación Línea Directa. El objetivo de la acción es concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de mantener hábitos responsables sobre el alcohol en la conducción en estas fechas, especialmente proclives al ocio y la movilidad.

5,2 millones de automovilistas admiten que conduce tras beber alcohol en Navidad / DGT

Dónde se conduce más tras haber bebido alcohol

Por territorios, las comunidades con mayor porcentaje de conductores que admiten conducir en estas fechas tras haber bebido alcohol son Cantabria (25%), Comunidad Valenciana (24,8%) y Baleares (24,5%), mientras que Castilla y León (8,2%), La Rioja (8,8%) y Castilla-La Mancha (10,3%) son las que cuentan con las cifras más bajas, muy lejos de la media nacional, que se encuentra en el 18,6% de los automovilistas.

Alcohol y conducción: cifras oficiales de positivos

El hábito de conducir tras haber bebido sigue provocando tragedias en nuestra sociedad. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), el 34% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2024 dieron positivo en alcohol. Además, sorprenden los altísimos niveles de consumo individual: el 23% de los automovilistas que perdieron la vida en la carretera durante el pasado año registraron una tasa de alcoholemia delictiva (1,2 g/l en sangre). También destaca el policonsumo: el 22% del total de los conductores fallecidos con positivo en sustancias habían combinado el alcohol con el consumo de drogas, psicofármacos o ambos a la vez.

Por otra parte, según datos de la DGT, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizó 5,6 millones de controles preventivos de alcohol durante el último año con datos disponibles. De ellas, un 1,2% resultaron positivas, un dato relevante. En este sentido, y dada la importancia disuasoria de estas pruebas, la Fundación Línea Directa también ha querido preguntar por la opinión de los automovilistas sobre los controles. El 65% de los conductores reconocen que no utilizan su coche tras haber bebido por miedo a las sanciones o a sufrir un accidente y el 96% cree que están justificados, aunque el 35% también les atribuye cierto afán recaudatorio.