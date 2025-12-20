Sector
Ya se sabe cuándo llegará Lepas, la nueva marca del grupo Chery, a España
Esta nueva marca china se une a Omoda y Jaecoo en el mercado español y traerá tres modelos nuevos, todos SUV, a lo largo de 2026.
Lepas, la nueva marca bajo el paraguas del grupo Chery, donde también se colocan otras ya conocidas en España como Omoda y Jaecoo; ya ha sido presentada oficialmente al mundo y, ahora, ya se sabe cuándo llegará a España.
También ha afinado algo más su posicionamiento no solo en el mercado, sino en el propio catálogo de Chery. Va a esar un escalón por encima de Omoda y Jaecoo en cuanto a 'lujo', pero será una calidad premium accesible, más que las marcas europeas (previsiblemente).
Sus interiores están trabajados para ofrecer una gran sensación de confort y habitabilidad interior, dando un importante protagonismo a al espacio, sobre todo en las plazas traseras. Bajo el lema 'Drive your elegance', Lepas busca ese punto de distinción hacia el refinamiento y la elegancia.
El primer coche de la marca Lepas que va a llegar a España es el Lepas L8, el cual condujimos hace unos meses por las carreteras de China y la fecha prevista será abril de este próximo año.
Todo el catálogo de Lepas
No obstante, el desembarco de la marca no se queda aquí. Detrás del L8 llegarán el L6, algo más pequeño, y el L4. El L6, con 4,60 metros de longitud y un interior que replicará la misma estructura que su hermano mayor. Seguirá mostrando un amplio espacio en las plazas traseras y la misma calidad de los interiores, siendo casi indistinguibles.
El Lepas L4, será un SUV más compacto, de unos 4,40 metros de largo, estará destinado a un público más joven y urbano y, sin duda, representará el acceso a todo el catálogo de Lepas. De hecho, podría ser que este L4 fuera el segundo coche en llegar y lo hiciera también en este mismo 2026. Los interiores siguen bien trabajados, aunque la calidad pierde algún punto en comparación con el buque insignia de la marca.
Respecto a las motorizaciones, el grupo Chery trabaja con plataformas multienergía que permitirán que estos nuevos modelos lleguen con diferentes propulsores. Eso sí, la mayoría electrificados. Por el momento, el Lepas L8 aterriza con el tren motriz híbrido enchufable que disfrutan otros coches de Omoda y Jaecoo.
