El coche de Corrupción en Miami busca nuevo dueño

No todos los coches logran convertirse en iconos. Algunos lo consiguen por su diseño, otros por su historia, y este del que hablamos lo hizo por aparecer en la pantalla. Hablamos de uno de los McBurnie Spyder originales construidos para la serie Corrupción en Miami, un modelo que marcó a toda una generación y que ahora busca nuevo dueño a través de una subasta en Catawiki.

Coche subastado de Corrupción en Miami / Catawiki

A simple vista, podría parecer un Ferrari Daytona Spyder. Pero bajo esa carrocería negra de líneas clásicas se esconde un Chevrolet Corvette C3 de 1981. Ante la negativa de Ferrari a suministrar vehículos a la serie, la producción encargó a McBurnie Coachcraft —especialistas en réplicas de alto nivel— la construcción de solo tres unidades para el rodaje.

El coche, que suma 55.000 millas, fue utilizado en escenas de primer plano y cuenta con un motor V8 de 300 CV. Lo interesante no es solo su procedencia, sino quién lo afinó: nada menos que “Big Daddy” Garlits, leyenda del drag americano y figura clave en la evolución del motorsport en EE. UU. Con esta preparación, la réplica va más allá de lo visual para ofrecer también prestaciones reales en carretera.

La unidad en cuestión fue propiedad de Jordan Klein Jr., responsable de grabación y escenografía en Miami Vice y actualmente productor cinematográfico. Con ese historial, no es solo un coche de coleccionista, sino también una pieza única del cine y la televisión. Además de su aparición en la mítica serie, también tuvo protagonismo en la película “The Cannonball Run III – Speed Zone” (1987), conducido por Melody Anderson y Shari Belafonte.

La matrícula “MI-VICE”, que conserva intacta, es el detalle que lo convierte en una pieza singular. El coche cuenta con certificado de autenticidad, memorabilia original (fotos, autógrafos) y ha sido restaurado con cuidado para respetar su aspecto original. El interior en cuero está renovado, la carrocería presenta solo señales leves del paso del tiempo, y la mecánica ha sido recientemente revisada.

La unidad está ubicada en Módena, Italia, con todos los impuestos de importación europeos ya pagados, aunque conserva documentación estadounidense y no dispone de ITV ni libro de mantenimiento. La subasta está activa en Catawiki hasta el 30 de diciembre.

Este McBurnie Spyder no es simplemente un coche, es un símbolo de los años 80, una cápsula del tiempo con ruedas, y una oportunidad difícil de repetir para quienes buscan algo más que un clásico.