Consejos
¿Puedes instalar luces LED dentro de tu coche? Esto dice la DGT
Se trata de un elemento “tuning” muy común entre los conductores pero muchos tienen dudas de si es totalmente legal
En la actualidad, las luces LED han ganado mucha popularidad en todos los ámbitos. No son pocas las personas que optan por este tipo de luces, que dan un toque y ambiente más elegante. De hecho, algunos coches nuevos salen al mercado con estas luces ambientales.
Sin embargo, si eres amante del “tuning” o, simplemente, si habías pensado en darle otro toque a tu coche, debes saber hasta qué punto están permitidas en el interior del vehículo.
Reformar el coche
Las reformas en los coches no es una cuestión sencilla, pues algunas no son legales y, la gran mayoría, necesitan una homologación. Todo ello viene incluido en el Manual de Reformas del Vehículo, en el cual se destacan las reformas que necesitan estar homologadas.
Así pues, las luces LED no se consideran como una reforma importante del vehículo, por lo que no necesitarás un certificado especial para instalar estas luces en tu coche.
No obstante, no pienses que la Ley llega hasta aquí, porque te pueden multar y suspender la ITV por las luces LED. Si esas luces tienen demasiado brillo o interfieren con algún mecanismo del coche, suspenderás la ITV. Además, si un agente de tráfico te para y considera que esa luz supone una distracción, también podrían sancionarte.
Consejos para pasar la ITV
Por si te fuera útil, aquí te dejamos algunos de los componentes que deberías revisar antes de pasar la ITV:
- Identificación del vehículo: Asegúrate de que la marca, el modelo, el número de bastidor y la matrícula del vehículo coinciden con los datos que constan en la documentación.
- Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis: Es importante que la carrocería no presente defectos de oxidación y/o corrosión en elementos que afecten a los sistemas de seguridad, ni aristas que puedan ocasionar lesiones a los peatones.
- Acondicionamiento interior: Los asientos deben estar perfectamente anclados a la carrocería, los cinturones funcionar correctamente, etc.
- Alumbrado y señalización: Los técnicos de la ITV comprueban, a través de un aparato denominado regloscopio, la orientación de las luces de cruce y carretera.
- Emisiones contaminantes: Gracias a un analizador de emisiones, los técnicos de la ITV pueden comprobar que las emisiones del vehículo son inferiores a los límites establecidos de acuerdo a su fecha de fabricación.
- Frenos: Fíjate en el estado de las pastillas, los discos, y que el pedal haga el recorrido correcto.
- Dirección: Comprueba el correcto funcionamiento y las posibles holguras que puedan tener el volante, la columna, la caja de dirección y las rótulas del mecanismo de dirección del vehículo.
- Ejes, ruedas, neumáticos y suspensión: El estado general de los ejes y las ruedas también se examina en la ITV.
- Motor y transmisión: Los técnicos se fijan en la existencia de posibles pérdidas de aceite, el estado de los anclajes del motor, la batería, el depósito de combustible, etc.
