¿Puedes instalar luces LED dentro de tu coche? Esto dice la DGT

En la actualidad, las luces LED han ganado mucha popularidad en todos los ámbitos. No son pocas las personas que optan por este tipo de luces, que dan un toque y ambiente más elegante. De hecho, algunos coches nuevos salen al mercado con estas luces ambientales.

Sin embargo, si eres amante del “tuning” o, simplemente, si habías pensado en darle otro toque a tu coche, debes saber hasta qué punto están permitidas en el interior del vehículo.

Reformar el coche

Las reformas en los coches no es una cuestión sencilla, pues algunas no son legales y, la gran mayoría, necesitan una homologación. Todo ello viene incluido en el Manual de Reformas del Vehículo, en el cual se destacan las reformas que necesitan estar homologadas.

Así pues, las luces LED no se consideran como una reforma importante del vehículo, por lo que no necesitarás un certificado especial para instalar estas luces en tu coche.

No obstante, no pienses que la Ley llega hasta aquí, porque te pueden multar y suspender la ITV por las luces LED. Si esas luces tienen demasiado brillo o interfieren con algún mecanismo del coche, suspenderás la ITV. Además, si un agente de tráfico te para y considera que esa luz supone una distracción, también podrían sancionarte.

Consejos para pasar la ITV

Por si te fuera útil, aquí te dejamos algunos de los componentes que deberías revisar antes de pasar la ITV: