Omoda y Jaecoo cierra su mejor año registrando un crecimiento del 180% en España

Omoda y Jaecoo aterrizó en España en febrero de 2024. Las firmas chinas cierran 2025 como su año de mayor crecimiento en España, con un aumento del 180% en matriculaciones hasta noviembre y una cuota de mercado que se ha multiplicado por 2,4 desde su llegada a nuestro país.

La electrificación se afianza como eje del crecimiento de la marca, con un mix de ventas en el que los modelos PHEV (híbridos enchufables) y EV (eléctricos) ya representan el 50% del total y las versiones híbridas un 29%, una evolución que ha permitido reducir un 42% las emisiones medias de CO2 y posicionar a Omoda y Jaecoo como la tercera marca en cuota de mercado de híbridos enchufables en cliente particular, con un 12%.

En el acumulado de 2025, Omoda y Jaecoo ha superado las 330.000 ventas a nivel mundial, con presencia en más de 50 países y un crecimiento global del 47%, consolidando su expansión internacional. Europa ocupa un lugar central, con un fuerte foco en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) local, una red comercial sólida y un trabajo conjunto con clientes o concesionarios, clave en el desarrollo de productos adaptados a la demanda del mercado europeo.

Omoda 5 / Omoda

Dentro de este éxito a nivel global, España juega un papel fundamental en la estrategia de Omoda y Jaecoo. Desde su llegada a nuestro país, las firmas chinas han superado las 30.000 unidades comercializadas, apoyándose en una expansión constante de su estructura. En menos de dos años, la red comercial ha crecido hasta los 100 concesionarios en nuestro territorio.

Los resultados de Omoda y Jaecoo en 2025

El presente año ha sido el de la consolidación para las firmas chinas de Chery. De enero a noviembre, Omoda vendió 12.464 unidades, siendo el Omoda 5, SUV disponible híbrido enchufable, eléctrico o gasolina, el coche más vendido del año de la marca china, 9.075.

Jaecoo llegó a España en septiembre del año pasado con el Jaecoo 7. De enero a noviembre, Jaecoo vendió 8.713 unidades, un 1.009,9% más que en el mismo periodo del año anterior. El Jaecoo 7, SUV disponible híbrido enchufable o gasolina, es el coche más vendido del año de la marca china, 8.053.

El Jaecoo 7 / Jaecoo

Omoda y Jaecoo miran a 2026

El próximo año, las firmas chinas afrontan una nueva fase de crecimiento con la llegada de nuevos modelos, como el Omoda 7 y el Jaecoo 8, y con la incorporación de nuevas versiones SHS-H (súper híbrido enchufable) para vehículos clave como el Jaecoo 5 y el Jaecoo 7, avanzando en una electrificación pensada específicamente para el cliente europeo.