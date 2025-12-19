Industria
Omoda y Jaecoo cierra su mejor año registrando un crecimiento del 180% en España
Las firmas del fabricante chino Chery acaban un 2025 con una cuota de mercado que se ha multiplicado por 2,4 desde su llegada a nuestro país
Rubén Burillo
Omoda y Jaecoo aterrizó en España en febrero de 2024. Las firmas chinas cierran 2025 como su año de mayor crecimiento en España, con un aumento del 180% en matriculaciones hasta noviembre y una cuota de mercado que se ha multiplicado por 2,4 desde su llegada a nuestro país.
La electrificación se afianza como eje del crecimiento de la marca, con un mix de ventas en el que los modelos PHEV (híbridos enchufables) y EV (eléctricos) ya representan el 50% del total y las versiones híbridas un 29%, una evolución que ha permitido reducir un 42% las emisiones medias de CO2 y posicionar a Omoda y Jaecoo como la tercera marca en cuota de mercado de híbridos enchufables en cliente particular, con un 12%.
En el acumulado de 2025, Omoda y Jaecoo ha superado las 330.000 ventas a nivel mundial, con presencia en más de 50 países y un crecimiento global del 47%, consolidando su expansión internacional. Europa ocupa un lugar central, con un fuerte foco en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) local, una red comercial sólida y un trabajo conjunto con clientes o concesionarios, clave en el desarrollo de productos adaptados a la demanda del mercado europeo.
Dentro de este éxito a nivel global, España juega un papel fundamental en la estrategia de Omoda y Jaecoo. Desde su llegada a nuestro país, las firmas chinas han superado las 30.000 unidades comercializadas, apoyándose en una expansión constante de su estructura. En menos de dos años, la red comercial ha crecido hasta los 100 concesionarios en nuestro territorio.
Los resultados de Omoda y Jaecoo en 2025
El presente año ha sido el de la consolidación para las firmas chinas de Chery. De enero a noviembre, Omoda vendió 12.464 unidades, siendo el Omoda 5, SUV disponible híbrido enchufable, eléctrico o gasolina, el coche más vendido del año de la marca china, 9.075.
Jaecoo llegó a España en septiembre del año pasado con el Jaecoo 7. De enero a noviembre, Jaecoo vendió 8.713 unidades, un 1.009,9% más que en el mismo periodo del año anterior. El Jaecoo 7, SUV disponible híbrido enchufable o gasolina, es el coche más vendido del año de la marca china, 8.053.
Omoda y Jaecoo miran a 2026
El próximo año, las firmas chinas afrontan una nueva fase de crecimiento con la llegada de nuevos modelos, como el Omoda 7 y el Jaecoo 8, y con la incorporación de nuevas versiones SHS-H (súper híbrido enchufable) para vehículos clave como el Jaecoo 5 y el Jaecoo 7, avanzando en una electrificación pensada específicamente para el cliente europeo.
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
- Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- España acelera y concentra ya un 2,7% de las empresas del mundo que se dedican a la cuántica
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona