Más de la mitad de los transportistas españoles ha sufrido un robo en los últimos cinco años

La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los transportistas españoles. Más de la mitad de ellos (52%) declara haber sido víctima de un robo, ya sea del propio vehículo o de mercancía, en los últimos cinco años, una situación que pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad del sector.

Esta es una de las conclusiones más destacadas de la tercera edición del Estudio sobre la Situación Actual del Transporte por Carretera, presentado ayer en Madrid por Continental y Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España). El informe de este año, que analiza la percepción de los más de 750 transportistas que han participado este año, también alerta sobre el profundo malestar generado por la inminente entrada en vigor de las 44 toneladas y la brecha digital a la que se enfrenta el sector ante las nuevas obligaciones normativas.

Tercera edición del Estudio sobre la Situación Actual del Transporte por Carretera / Continental

El sector está preocupado ante la falta de seguridad

La inseguridad es uno de los problemas que más se ha agravado en el último año. El estudio revela no solo que más de la mitad de los profesionales ha sufrido directamente un robo, sino que el robo de mercancía ha crecido 8 puntos respecto a 2024. Además, un 6% declara haber sufrido, además del robo, una agresión, una cifra que crece un 2% respecto al año pasado.

Al mismo tiempo, siguen preocupando las dificultades para atraer nuevos conductores. Los profesionales señalan que mejorar las condiciones laborales (65%), adelantar la edad de jubilación de los transportistas a los 60 años (62%) y mejorar la conciliación (52%) son las medidas más adecuadas para atajar la escasez que hay actualmente, siendo esta última la que más crece desde 2024.

Un rechazo considerable a las 44 toneladas

La inminente regulación que permitirá el aumento de la masa máxima de los camiones a 44 toneladas es percibida de forma aún más negativa que el año pasado. El porcentaje de encuestados que cree que esta medida expulsará a más transportistas de la actividad ha crecido hasta el 44% (frente al 31% en 2024). El motivo principal de este rechazo es la convicción de que no podrán repercutir el aumento de la carga en las tarifas que perciben de sus clientes, una opinión que comparte un abrumador 79%.

Respecto a la prohibición de que los conductores realicen las labores de carga y descarga aprobada en 2022, sólo un 29% de los profesionales del sector han indicado que dicha medida legal se incumple en la mayoría de los casos, al tiempo que dos de cada tres destacan que tan solo esperan entre 1 y 3 horas cuando acceden con su vehículo a un centro de carga y descarga o plataforma logística a recoger o entregar mercancía.

Tercera edición del Estudio sobre la Situación Actual del Transporte por Carretera / Continental

El sector suspende en preparación digital

El estudio también pone de manifiesto la enorme brecha digital del sector ante los próximos cambios normativos. A escasos meses de que entre en vigor la obligatoriedad de la factura electrónica, casi un 70% de los transportistas señala estar "poco o nada preparado".

El panorama es similar respecto a la documentación digital del transporte, que entrará en vigor el próximo mes de octubre, donde solo un 17% considera que su empresa está lista para afrontar esta transformación. Este desconocimiento se extiende a herramientas clave como VECTO, diseñada por la Comisión Europea para medir las emisiones de CO2, que es desconocida para el 69% de los profesionales.

El desconocimiento de las herramientas digitales no acaba aquí. Y es que todavía hay un 35% que las desconoce. De hecho, un 66% de los profesionales declara que es el ámbito en el que le gustaría estar más formado.

El precio como factor diferencial a la hora de escoger neumáticos y vehículo

El estudio también se detiene a prestar especial atención a estas cuestiones. El neumático es considerado por un 98% de los profesionales como un elemento importante en la seguridad de su vehículo y señalan que la profundidad (83%) y la presión (78%) son los aspectos más importantes para la seguridad. Un 57% de los encuestados se muestra a favor de que se establezca una profundidad mínima obligatoria.

Respecto a la elección de un nuevo vehículo, donde la mayoría de los profesionales se decantan por la motorización diésel (93%), la relación calidad-precio se tiene cada vez más en consideración y ya alcanza el 58%, cuando en 2023 era del 21%.