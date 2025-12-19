Hasta 36 altavoces, sonido 4D y vibración corporal: así son los mejores sistemas de audio en los coches

Durante años, el sonido en el coche fue un aspecto secundario. Hoy día, en cambio, los sistemas de audio se han convertido en un argumento de compra. Por ello existen alianzas entre fabricantes de coches y especialistas en sonido que han transformado la experiencia acústica a bordo. Ya no se trata solo de escuchar música, sino de sentirla. Y esa transformación no entiende de gamas: llega desde los Kia hasta los Rolls-Royce.

Estas colaboraciones van mucho más allá de poner altavoces potentes. En realidad, cada alianza implica un desarrollo conjunto entre ingenieros de sonido y de automoción, con sistemas diseñados específicamente para la acústica de cada modelo, comparables a equipos de alta fidelidad domésticos.

En el segmento del ultra lujo, las marcas líderes han establecido alianzas exclusivas con especialistas de referencia. Mercedes-Benz mantiene una relación estrecha con Burmester, que firma el impresionante sistema High-End 4D Surround en el Clase S y Maybach: 31 altavoces, 1.750 W y compatibilidad con Dolby Atmos. Incluso incluye transductores en los asientos para sentir las vibraciones de la música en el cuerpo.

BMW, por su parte, se alía con Bowers & Wilkins en sus modelos de gama más alta. El sistema Diamond Surround del iX o el Serie 7 lleva 30 altavoces, 1.615 W y una integración 4D con altavoces en reposacabezas y techo. En modelos más accesibles, BMW sigue confiando en Harman Kardon.

Audi continúa su histórica colaboración con Bang & Olufsen, iniciada en 2005. El sistema 3D Advanced del A8 incluye 23 altavoces y tecnología de sonido envolvente con altavoces dedicados en pilares y techo. Esta tecnología ha sido clave en la integración de Dolby Atmos, que también encontramos en el Porsche Panamera o el Cayenne, gracias a sistemas desarrollados por Bose y Burmester.

Lexus mantiene una exclusividad con Mark Levinson, cuyos sistemas alcanzan los 2.400 W y 23 altavoces en el LS, mientras que otros modelos como RX o LC también incorporan soluciones de alta fidelidad adaptadas. Jaguar y Land Rover, por su parte, trabajan con Meridian, cuya joya es el sistema Signature en el Range Rover, con 35 altavoces y una espacialidad impresionante.

Bentley colabora desde 2008 con Naim, desarrollando sistemas con hasta 2.200 W y tecnologías como altavoces activos en los asientos. En modelos Mulliner, la calidad de sonido se eleva aún más. Rolls-Royce, sin firma externa, apuesta por su propio sistema Bespoke Audio, con 18 altavoces, ajuste dinámico por micrófonos y aislamiento acústico extremo para ofrecer un silencio absoluto sobre el que construye una experiencia sonora exquisita.

Mención especial merece Cadillac, que desde la última generación del Escalade colabora con AKG. El sistema Studio Reference incluye 36 altavoces y funciones únicas como conversación amplificada entre filas y control de volumen por zonas. Algo parecido ocurre con Lincoln, que utiliza sistemas Revel (de Harman) con hasta 28 altavoces en modelos como el Navigator.

En Genesis, la firma premium de Hyundai, encontramos equipos Lexicon, otra marca de Harman, que alcanzan los 17 altavoces y sonido envolvente 7.1. Modelos recientes también ofrecen Bang & Olufsen, pero Lexicon sigue siendo el socio principal.

Maserati ha empezado a migrar de Bowers & Wilkins a la artesanal Sonus faber en modelos como el MC20 y el Grecale, mientras que Ferrari tradicionalmente ha trabajado con JBL, aunque en el Purosangue sorprende con un sistema firmado por Burmester.

Estas coraciones no se limita a las marcas de lujo, en el segmento generalista, también hay cada vez más fabricantes ofrecen opciones de audio premium. Mazda, por ejemplo, mantiene una relación de décadas con Bose, integrando hasta 12 altavoces con tecnologías como AudioPilot y Centerpoint. Incluso en el MX-5, se han desarrollado soluciones específicas para un sonido envolvente pese al habitáculo abierto.

Nissan también confía en Bose, con sistemas Personal Plus que incluyen altavoces en los reposacabezas del conductor para una experiencia 360° en modelos urbanos como el Micra. Infiniti, su marca premium, utiliza la serie Performance de Bose.

Toyota mantiene una larga alianza con JBL, con sistemas de hasta 14 altavoces y 1.200 W en modelos como el Sequoia o Tundra. La firma japonesa incluso lanzó una versión especial del Aygo X centrada en el sonido: el Aygo X JBL. En Ford, la marca asociada es B&O (Bang & Olufsen), presente desde el Fiesta hasta la F-150. En el caso de Acura, la firma apuesta por los sistemas ELS Studio 3D, diseñados junto al ingeniero de sonido Elliot Scheiner, con hasta 17 altavoces y modos ajustables de reproducción.

El Grupo Volkswagen diversifica según marca: Beats Audio en Polo o T-Cross; Harman Kardon en Golf y Tiguan; Canton en Skoda; y Bang & Olufsen en Audi o Lamborghini. Porsche alterna entre Bose y Burmester según el modelo.

Las marcas francesas de Stellantis colaboran con Focal (Peugeot, DS), Denon (Opel) o Beats (Fiat), mientras que en RAM y Dodge se montan sistemas Harman Kardon. Incluso Mitsubishi ha incorporado sistemas desarrollados con Yamaha.

Como decíamos al inicio, el audio en el coche ha dejado de ser un extra premium para melómanos, para convirtiéndose en parte esencial del placer de conducción en casi cualquier vehículo.