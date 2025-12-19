Leaf y la visión EV36Zero de Nissan

La localidad británica de Sunderland, al nordeste de Inglaterra, vivió un momento histórico con el inicio de la producción de la tercera generación del Nissan Leaf, el primer vehículo eléctrico del mercado generalista del mundo. Una nueva generación que le da vida a la visión EV36Zero de la planta, y en la que se han invertido cuatrocientos cincuenta millones de libras para adaptarla a su producción.

Nissan Leaf en la fábrica de Sunderland / Nissan

Nissan Leaf y Sunderland, unidos de la mano

La prueba de la importancia del evento quedó reflejada en la presencia de autoridades, ya que contó con la presencia de Massimiliano Messina, presidente de Nissan África, Oriente Medio, India, Oceanía y Europa; el secretario de Negocios y Comercio del gobierno británico, Peter Kyle; el portavoz del Ayuntamiento de Sunderland, Michael Mordey; y de Chris McDonald, Ministro de Industria de Reino Unido.

Y es que la tercera generación del Nissan Leaf y la planta de la marca en Sunderland van unidas de la mano. El Leaf es el inicio de la visión EV36Zero de Nissan, un plan que transformará la planta de Sunderland en un centro de referencia para los vehículos eléctricos, reuniendo la fabricación de vehículos, generación de energías renovables y producción de baterías.

El paisaje alrededor de la planta de Sunderland también se ha transformado con una nueva gigafactoría de AESC situada justo al otro lado de la carretera de acceso a la planta. La planta suministrará las baterías de próxima generación con mayor densidad energética para ofrecer un alcance y un rendimiento superiores al nuevo Leaf .

Nissan Leaf en la fábrica de Sunderland / Nissan

La planta se ha transformado

Para producir el nuevo Leaf, la planta se ha transformado, incorporando las últimas tecnologías de las fábricas del futuro, e incorporando 137 nuevos troqueles de prensa, 78 nuevos robots de alta tecnología en el Taller de Carrocería; o una nueva fase industrial para realizar el ensamblaje del chasis con la batería en el Taller de Acabados y Chasis, permitiendo colocar la batería en 56 segundos aplicando veintiséis tornillos.

El Nissan Leaf se produce en la planta de Sunderland desde 2013, con una producción desde entonces de casi 283.000 unidades. No es el único modelo que se fabrica en la planta británica, y que en las dos líneas con las que cuenta la fábrica, también se producen el Juke y el Qashqai.

Nissan Leaf en la fábrica de Sunderland / Nissan

El nuevo Nissan Leaf ofrece un aspecto crossover, combinando a la perfección su eficiencia aerodinámica con un impacto visual. Exteriormente destaca su superficie sin aristas, con una línea de techo fluida. Ofrece una firma lumínica trasera en 3D, e incorpora unas llantas de aleación con estilo aerodinámico.

El habitáculo es espacioso, y está preparado para las familias, con un maletero que cuenta con una capacidad de 437 litros. Cuenta con un acceso cómodo, al ofrecer la opción del portón trasero eléctrico. Además, cuenta con barras de techo.

Nissan Leaf en la fábrica de Sunderland / Nissan

Posibilidades de batería

Ofrece dos opciones de batería, de 52 y 75 kWh, permitiendo autonomías superiores a 440 y 622 kilómetros respectivamente. Nissan es de las pocas marcas, por no decir que la única, que a la hora de hablar de consumos, lo hace en función de la velocidad a la que rodamos. Un factor que cobra vital importancia en un vehículo eléctrico. Así, nos indica que si rodamos a una velocidad de 130 Km/h, permitida en muchos países europeos, tendremos una autonomía de 330 kilómetros, pero si bajamos la misma a 110 Km/h la autonomía aumentará hasta los 430 kilómetros, con consumos de 13,8 kWh/100.

Permite una carga de 150kW, permitiendo recuperar 420 kilómetros en tan solo media hora. Además, incorpora la funcionalidad de carga desde el vehículo V2L, con una salida de hasta 3,6 kW para conectar dispositivos pequeños como ordenadores portátiles o una máquina de café en una excursión al campo. El modelo también cuenta con preparación para, en un futuro próximo, realizar Vehicle-to-Grid (V2G), lo que permitirá devolver energía a la red.

Es un vehículo totalmente conectado con el entorno de Google, incluyendo Google Maps, Google Assistant o Google Play Store para apps, streaming, y otras herramientas.