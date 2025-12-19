Esta marca de coches alemana ya ha confirmado que sus coches más pequeños solo serán eléctricos

Ante el ligero paso atrás de la Unión Europea en cuanto al veto de los motores de combustión a partir de 2035, Volkswagen tiene clara su hoja de ruta y su nueva trayectoria eléctrica no solo como marca, sino como grupo.

Con una nueva plataforma eléctrica mejorada, unas nuevas sensaciones al volante para sus coches 100% eléctricos y una nueva estrategia ya en marcha, el consejero delegado de Volkswagen, Thomas Schäfer, ha acabado de confirmar en una entrevista lo que el sector ya se podía imaginar.

No va a haber coches pequeños de Volkswagen con motor térmico. Así, toca decir del todo adiós al Polo de toda la vida, que será sustituido por el nuevo ID Polo (que pudimos probar hace unos días), es decir, solo en versión 100% eléctrica.

Nuevo ID Polo / Volkswagen

Este es el primer modelo de todos los que están por llegar de la marca alemana (y no solo). El ID Polo da paso a la nueva gama eléctrica de Volkswagen, con nombre y apellidos, y le seguirán el nuevo ID Cross (más SUV compacto) y el ID Every1, ese ya en 2027.

Coches térmicos demasiado caros

"Ofrecer nuevos modelos de gasolina en la clase Polo e inferiores no tiene sentido dadas las futuras normativas sobre emisiones", ha sentenciado Schäfer en su entrevista en Auto motor und sport. Y es que los coches de segmentos como el A y el B con motor térmico acabarían resultando demasiado caros, principalmente por la regulación europea.

La intención de Volkswagen con sus nuevos modelos, empezando por el ID Polo, es abaratar los precios de los eléctricos y convertirlos en una opción real. Por ejemplo, el precio de este compacto se estima en menos de 25.000 euros, aunque todavía no hay una cifra confirmada al respecto.

Además de estos nuevos modelos de Volkswagen que están por llegar, en el grupo también se van a presentar el Cupra Raval y el Skoda Epiq, que comparten plataforma con los coches de la marca alemana.