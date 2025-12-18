Los retrovisores serán cosa del pasado: Ficosa ya ha fabricado más de 30 millones de cámaras

El cambio empezó con el Audi e-tron en 2018, que lucía unas cámaras exteriores que reproducían en una pantalla colocada en el panel interior de la puerta todo lo que pasaba alrededor del vehículo. Las cámaras de visión, sustitutas de los retrovisores, habían dado el primer paso hacia un importante cambio en la tecnología del automóvil.

Ficosa, proveedor global de soluciones para la automoción y controlada por Panasonic, fue la responsable de implementar esta tecnología de visión en el Audi e-tron y, a día de hoy, ya ha superado los más de 30 millones de cámaras fabricadas con este fin. Además, en este 2025 ha alcanzado su máximo histórico de producción, con más de 33.000 cámaras al día en sus plantas de Barcelona, China, Marruecos y Filipinas.

Ahora, para camiones y furgonetas

Así las cosas, Ficosa ha anunciado la expansión de sus sistemas de retrovisores digitales, conocidos como Mirrorless o Camera Monitoring Systems (CMS), al segmento de los vehículos comerciales, como camiones y furgonetas. Estas soluciones son vistas como una pieza central en el despliegue de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción y en el desarrollo progresivo del vehículo autónomo.

Las cámaras ayudan a mitigar los ángulos muertos de los vehículos comerciales. / Ficosa

La aplicación de los sistemas Mirrorless al ámbito de los vehículos comerciales, un entorno en el que la visibilidad resulta crítica, es relevante para mejorar la seguridad vial. En camiones y furgonetas, las cámaras que sustituyen a los espejos convencionales permiten reducir de forma significativa los ángulos muertos, mejorar la seguridad en maniobras complejas y ofrecer una visión más amplia y precisa del entorno. Además, al eliminar los retrovisores físicos, estos sistemas contribuyen a una mejor aerodinámica y a una reducción del consumo energético.

Desde esos retrovisores-cámara del Audi e-tron, Ficosa ha perfeccionado sus Camera Monitoring Systems integrando cámaras de alta precisión, unidades de control electrónico y pantallas interiores de alta definición, hasta ofrecer soluciones de visión 360 grados cada vez más avanzadas.

Una inversión de 600 millones

La expansión hacia los vehículos comerciales traslada esa experiencia a un mercado donde la seguridad y la eficiencia operativa son aún más determinantes. “"La demanda de sistemas de cámaras sigue creciendo por su papel esencial tanto en la seguridad como en la conducción autónoma", ha señalado Josep Maria Forcadell, CTO de Ficosa, subrayando la preparación de la compañía para responder a este crecimiento.

Tras celebrar su 75 aniversario, Ficosa ha anunciado un plan de 600 millones de euros para los próximos cinco años, con el objetivo de seguir integrando tecnologías de visión, inteligencia artificial y movilidad eléctrica. En un sector en plena transformación, las cámaras que sustituyen a los retrovisores se consolidan como un símbolo de cómo “ver mejor” se ha convertido en una condición indispensable para avanzar.