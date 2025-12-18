Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaTrumpMario PineidaBarcelonaVíctor ManuelJuan Carlos IMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Tecnología

Los retrovisores serán cosa del pasado: Ficosa ya ha fabricado más de 30 millones de cámaras

La empresa de Panasonic produce más de 33.000 cámaras, sustitutas de los retrovisores, al día, un hito que la coloca como referente de esta tecnología de visión para vehículos

Ficosa (Panasonic) ha alcanzado el récord de producción en este 2025.

Ficosa (Panasonic) ha alcanzado el récord de producción en este 2025. / Ficosa

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El cambio empezó con el Audi e-tron en 2018, que lucía unas cámaras exteriores que reproducían en una pantalla colocada en el panel interior de la puerta todo lo que pasaba alrededor del vehículo. Las cámaras de visión, sustitutas de los retrovisores, habían dado el primer paso hacia un importante cambio en la tecnología del automóvil.

Ficosa, proveedor global de soluciones para la automoción y controlada por Panasonic, fue la responsable de implementar esta tecnología de visión en el Audi e-tron y, a día de hoy, ya ha superado los más de 30 millones de cámaras fabricadas con este fin. Además, en este 2025 ha alcanzado su máximo histórico de producción, con más de 33.000 cámaras al día en sus plantas de Barcelona, China, Marruecos y Filipinas.

Ahora, para camiones y furgonetas

Así las cosas, Ficosa ha anunciado la expansión de sus sistemas de retrovisores digitales, conocidos como Mirrorless o Camera Monitoring Systems (CMS), al segmento de los vehículos comerciales, como camiones y furgonetas. Estas soluciones son vistas como una pieza central en el despliegue de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción y en el desarrollo progresivo del vehículo autónomo.

Las cámaras ayudan a mitigar los ángulos muertos de los vehículos comerciales.

Las cámaras ayudan a mitigar los ángulos muertos de los vehículos comerciales. / Ficosa

La aplicación de los sistemas Mirrorless al ámbito de los vehículos comerciales, un entorno en el que la visibilidad resulta crítica, es relevante para mejorar la seguridad vial. En camiones y furgonetas, las cámaras que sustituyen a los espejos convencionales permiten reducir de forma significativa los ángulos muertos, mejorar la seguridad en maniobras complejas y ofrecer una visión más amplia y precisa del entorno. Además, al eliminar los retrovisores físicos, estos sistemas contribuyen a una mejor aerodinámica y a una reducción del consumo energético.

Desde esos retrovisores-cámara del Audi e-tron, Ficosa ha perfeccionado sus Camera Monitoring Systems integrando cámaras de alta precisión, unidades de control electrónico y pantallas interiores de alta definición, hasta ofrecer soluciones de visión 360 grados cada vez más avanzadas.

Una inversión de 600 millones

La expansión hacia los vehículos comerciales traslada esa experiencia a un mercado donde la seguridad y la eficiencia operativa son aún más determinantes. “"La demanda de sistemas de cámaras sigue creciendo por su papel esencial tanto en la seguridad como en la conducción autónoma", ha señalado Josep Maria Forcadell, CTO de Ficosa, subrayando la preparación de la compañía para responder a este crecimiento.

Tras celebrar su 75 aniversario, Ficosa ha anunciado un plan de 600 millones de euros para los próximos cinco años, con el objetivo de seguir integrando tecnologías de visión, inteligencia artificial y movilidad eléctrica. En un sector en plena transformación, las cámaras que sustituyen a los retrovisores se consolidan como un símbolo de cómo “ver mejor” se ha convertido en una condición indispensable para avanzar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  2. Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
  3. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  4. La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
  5. Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
  6. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  7. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  8. Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal

Los retrovisores serán cosa del pasado: Ficosa ya ha fabricado más de 30 millones de cámaras

Los retrovisores serán cosa del pasado: Ficosa ya ha fabricado más de 30 millones de cámaras

Badalona prepara el derribo del B9 para levantar una nueva comisaría de la Guardia Urbana

Badalona prepara el derribo del B9 para levantar una nueva comisaría de la Guardia Urbana

Indra y GMV se alían para impulsar los programas de modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas

Indra y GMV se alían para impulsar los programas de modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas

Pimec aplaude la campaña de Salut sobre las bajas pero reclama reducir las listas de espera: "El absentismo es insostenible"

Pimec aplaude la campaña de Salut sobre las bajas pero reclama reducir las listas de espera: "El absentismo es insostenible"

Así ha sido el tenso reencuentro entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

Prepárate para celebrar las fiestas con la nueva cerveza de Navidad de Damm

Prepárate para celebrar las fiestas con la nueva cerveza de Navidad de Damm

Del "heredé un desastre" al "somos el país más sexy del mundo": las 8 frases más destacadas del discurso de Donald Trump

Del "heredé un desastre" al "somos el país más sexy del mundo": las 8 frases más destacadas del discurso de Donald Trump

Feria de Reyes en la Gran Vía de Barcelona: fechas y horarios

Feria de Reyes en la Gran Vía de Barcelona: fechas y horarios