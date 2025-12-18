¿Te han puesto una multa y no la has pagado? Esto es lo que te puede pasar

Llega Navidad y es momento de estar con familiares, amigos y personas cercanas. Esto puede implicar que tengamos que coger el coche para movernos. Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. Sin embargo, en ocasiones podemos distraernos y recibir una sanción. ¿Qué puede pasar si no pagas una multa?

Multas más comunes que te pueden poner en Navidad

Al volante hay que estar alerta a todo, ya que cualquier distracción puede provocar un accidente de tráfico. Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia cuando conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Los despistes al volante se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024.

Policía parando a un vehículo / Getty Images

Debemos estar concentrados en la conducción y evitar las distracciones. Para no tener o provocar un accidente de tráfico o que nos pongan una multa:

Recuerda que al volante 0,0%: Si bebes no conduzcas ni consumas drogas. Además de poder provocar un accidente de tráfico, pueden multarte con hasta 1.000 euros y 6 puntos en el carnet de conducir (depende de la tasa dada). Recuerda que dar positivo con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o negarte a someterte a las pruebas está considerado delito.

Si bebes no conduzcas ni consumas drogas. Además de poder provocar un accidente de tráfico, pueden multarte con hasta (depende de la tasa dada). Recuerda que dar positivo con una No excedas el límite de velocidad: Es una acción muy peligrosa en la carretera. Según la DGT, en 2024 la velocidad fue uno de los factores recurrentes en el 24% de los siniestros mortales . Además de ser una de las multas más habituales, te pueden sancionar con hasta 600 euros y 6 puntos del carnet de conducir.

Es Según la DGT, en 2024 la velocidad fue uno de los factores recurrentes en el . Además de ser una de las multas más habituales, te pueden No utilices el teléfono móvil al volante: Es una infracción grave que puede provocar un accidente mortal. Sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carnet de conducir .

Es una infracción grave que puede provocar un accidente mortal. . Utiliza el cinturón de seguridad: 156 de las 1.154 personas que perdieron la vida en las carreteras españoles en 2024, circulaban sin el cinturón de seguridad. No usar el cinturón de seguridad puede aumentar el riesgo de muerte en un accidente de tráfico hasta 8 veces, y es una infracción grave. No llevar el cinturón de seguridad está penalizado con 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir si eres el conductor.

No usar el cinturón de seguridad puede aumentar el riesgo de muerte en un accidente de tráfico hasta 8 veces, y es una infracción grave. No llevar el cinturón de seguridad está penalizado con Limpia el parabrisas delantero y trasero: Si llevas el parabrisas sucio, las lunas empañadas o con restos de nieve o hielo, o con rayaduras profundas o grietas, pueden imponerte una multa de 200 euros por ser un riesgo para la seguridad vial. Además, si el agente considera que la visibilidad es insuficiente, puede llegar a inmovilizar el vehículo.

Policía poniendo una multa / Getty Images

Esto es lo que pasa si no pagas una multa de tráfico

Si pagas la multa 20 días naturales desde la notificación, tienes el descuento del 50% (pago voluntario). Si la pagas del día 21 al 45, tienes que dar el importe completo (sin descuento). Pero si pasan de esos 45 días, se abre la vía ejecutiva. El conductor sancionado debe pagar la multa más un recargo del 5%.

Si con la vía ejecutiva y ese 5% de recargo sigues sin abonar la multa, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se hará cargo y te darán un nuevo plazo, pero con un recargo del 20%. Si sigues sin abonar el dinero de la sanción más el recargo, el siguiente paso es un proceso de embargo de los bienes. Lo normal es que retiren el dinero de tu cuenta corriente, de la pensión o del salario, pero si no hay suficiente, se pasará al embargo de los inmuebles o propiedades que puedan cubrir la deuda.

No tendrás que ir a la cárcel, si la multa es administrativa (te llega a casa) y eres insolvente, pero seguirás acumulando esa deuda hasta que vuelvas a tener ingresos o algún bien para saldar la multa. Si la infracción es de carácter penal y delictivo, un juez puede dictaminar que puedas ingresar en prisión. Además durante todo este proceso, tendrás restricciones administrativas, es decir, no podrás realizar gestiones con la DGT, como renovar el carnet de conducir o transferir un vehículo.

El artículo 112 de la Ley de Seguridad Vial explica que las multas prescriben: las sanciones leves a los 3 meses y las graves y muy graves a los 6. Este periodo de tiempo es desde el momento en que cometiste la infracción hasta que te la notificaron.