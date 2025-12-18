Magallanes, nuevo accionista de Ebro EV Motors

Magallanes Value Investors entra en el accionariado de Ebro EV Motors, tal y como ha anunciado la compañía, a través de los fondos que gestiona esta firma independiente de inversión.

Magallanes es una de las gestoras independientes más reconocidas del mercado español y, presidida por Iván Martín, cuenta con más de 3.600 millones de euros bajo su gestión. Tras el cierre de esta operación, Magallanes pasa a formar parte de los accionaistas del grupo automovilístico tras adquirir un 3,24 % del capital social de la compañía.

Las acciones han sido transmitidas por los socios fundadores, que han participado de forma proporcional en la desinversión con el propósito de incorporar a un inversor institucional de referencia al accionariado.

Un paso relevante en un momento significativo

La incorporación de Magallanes supone un paso relevante en la evolución corporativa de Ebro EV Motors y refuerza la credibilidad de su hoja de ruta estratégica, tal y como han afirmado en un comunicado. Este movimiento se produce, además, en un contexto operativo significativo para la empresa, que recientemente ha anunciado su primer trimestre con EBITDA positivo y avances sustanciales en el incremento de la capacidad productiva de su planta situada en la Zona Franca de Barcelona.

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha destacado que la entrada de Magallanes “constituye un respaldo de primer nivel al proyecto industrial de la compañía” y subraya que “el apoyo de una gestora con su trayectoria y exigencia avala el modelo de crecimiento, la transparencia y el potencial de creación de valor a largo plazo para los accionistas”.