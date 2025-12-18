Leapmotor ya tiene hoja de ruta: los modelos que se producirán en Aragón

Buenas noticias para Aragón. La fábrica automovilística Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) producirá hasta cuatro modelos eléctricos de la marca china Leapmotor. La noticia se ha confirmado este mismo martes en Borja durante la presentación oficial de la nueva empresa Lieder Automotive, la joint venture creada por Fagor Ederlan (Corporación Mondrágon) y el grupo chino Duoli Tecnology. Será en esta localidad donde se fabrique el chasis para los vehículos que la marca asiática ensamblará en Figueruelas.

La campanada la ha dado el director global de Calidad de Leapmotor, Ding Yongfei, quien no solo ha confirmado los rumores, sino que ha anunciado que se fabricarán cuatro modelos de coche, además de los SUV eléctricos B10 y B05, también tiene previsto ensamblar en esta factoría los A10 y A05. Ambos modelos forman parte de la estrategia de Leapmotor para democratizar el vehículo eléctrico y reforzar su implantación internacional, con especial atención al mercado europeo.

El A10, un suburbano compacto

El A10 es un SUV urbano compacto, orientado al segmento B, que busca combinar el precio contenido, con un tamaño adecuado para circular por las calles de la ciudad y un alto nivel de digitalización y ayudas a la conducción. Se trata del primer modelo desarrollado en su nueva plataforma global A. Posicionado como un «SUV inteligente premium de largo alcance», compacto y versátil, el A10 -denominado B03X a nivel mundial fuera de China- está diseñado cos la idea de acabar con el tópico de que lo premium debe ser sinónimo de caro, de que los coches pequeños deben ser de baja tecnología y que las dimensiones compactas deben sacrificar el espacio.

Modelo A10 que Leapmotor fabricará en Aragón / E.P.A.

El A10 tiene más de 4200 mm de longitud, 1800 mm de anchura y 1600 mm de altura, y una distancia entre ejes superior a 2600. Tiene una autonomía CLTC de hasta 500 km gracias a una batería LFP de densidad muy alta.

El A05, una alternativa más asequible

El A05 es un turismo hatchback eléctrico, más bajo y aún más enfocado a la movilidad urbana y metropolitana. Se plantea como una como alternativa asequible a los utilitarios eléctricos que se están abriendo paso en Europa.

B10, un SUV compacto de 4,52 metros de largo

Este modelo ha generado un gran revuelo en China. Fue el 10 de marzo, cuando se abrieron las preventas en el país asiático, la empresa registró más de 15.000 pedidos en la primera hora y 31.688 en sólo 48 horas. Entre los principales motivos se encuentra su precio entre los 13.900 y los 17.700 euros al cambio (en China).

Interior del modelo B10 que fabrirá Leapmotor en Aragón. / E.P.A.

Construido sobre la arquitectura LEAP3.5, desarrollada internamente por Leapmotor, combina software y hardware de última generación, estableciendo un nuevo punto de referencia en vehículos eléctricos inteligentes.

El B10 se ofrece en dos versiones equipadas con tecnologías de conducción inteligente. Ambos estarán equipados con sensores LiDAR (Light Detección y Rango) proporcionados por la empresa Hesai.

B05, la gran sorpresa

Poco se sabe por ahora de cómo será este modelo de coche. Está previsto que aterrice en Europa el próximo año será vehículo eléctrico "más avanzado" y más económico. Con medidas propias de un coche compacto clásico, sus puertas carecen de marcos, las llantas son de 19 pulgadas y comparte el mismo motor eléctrico que monta el nuevo Leapmotor B10.