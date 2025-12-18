Leapmotor lo confirma: la marca china fabricará cuatro modelos de coches en Stellantis Zaragoza

Lo que durante meses fue un secreto a voces ya es oficial. Leapmotor fabricará sus coches eléctricos en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), lo que culmina una operación industrial seguida con expectación tanto dentro como fuera del sector del automóvil. La marca china, en plena expansión internacional, ha apostado por Aragón como su plataforma productiva para el mercado europeo y lo hará con un proyecto de mayor calado del previsto inicialmente. Hasta cuatro modelos eléctricos verán la luz en la factoría zaragozana en los próximos años.

La confirmación del proyecto se produjo este martes, de forma inesperada, en Borja y por boca de un alto ejecutivo de Leapmotor, el director global de Calidad, Ding Yongfei. Representaba a la compañía en el acto de presentación de la nueva compañía Lieder Automotive, la joint venture (empresa conjunta) creada por Fagor Ederlan (Corporación Mondrágon) y el grupo chino Duoli Tecnology para poner en marcha en esta localidad de una fábrica de chasis para los vehículos que la marca asiática ensamblará en Stellantis Figueruelas.

Un desembarco progresivo y con cuatro modelos

El desembarco industrial de Leapmotor en Aragón ya tiene calendario, modelos y volúmenes encima de la mesa, según explicó Yongfei a preguntas de los medios de comunicación. La previsión inicial pasa por la fabricación de unas 40.000 unidades en el primer año, una cifra que la compañía confía en duplicar en un corto plazo en función de la respuesta del mercado europeo.

"En Stellantis Figueruelas produciremos progresivamente varios modelos", explicó, comenzando por el SUV eléctrico B10 a partir del cuarto trimestre de 2026, al que se sumará el B05 -de la misma familia que el anterior- en 2027 y, posteriormente, llegarán los nuevos A10 y A05, orientados a la movilidad urbana y al segmento de acceso del coche eléctrico en Europa. “En total, cuatro modelos que se van a fabricar aquí”, afirmó.

Esta hoja de ruta que encaja con lo que la planta de Figueruelas viene preparando desde hace meses. Tal y como ha ido avanzando este diario, Stellantis adaptará una de sus dos líneas de montaje —la línea 2— a los estándares y dimensiones de los modelos de Leapmotor, cuya plataforma es algo más ancha. Las obras de reforma comenzarán previsiblemente entre finales de febrero y principios de marzo y obligarán a reorganizar temporalmente la producción, concentrando el ensamblaje de Opel Corsa, Peugeot 208 y Lancia Ypsilon en la línea 1.

Estas actuaciones se suman a la profunda transformación que vive la fábrica aragonesa con la instalación de la plataforma STLA Small, la nueva arquitectura multi energía del grupo, que supondrá una inversión de 521 millones de euros hasta 2027, con apoyo del Perte del vehículo eléctrico y del Gobierno de Aragón. En ese contexto, la llegada de Leapmotor refuerza el perfil multimarca de Figueruelas y le aporta nuevos volúmenes en un momento clave de transición industrial.

Durante su intervención en Borja, el directivo de Leapmotor subrayó además el papel central de Stellantis en esta operación. El grupo automovilístico es uno de los principales accionistas de la compañía china, con cerca del 20% del capital, y su socio industrial y comercial para los mercados internacionales a través de Leapmotor International. Esta sociedad conjunta, participada al 50% por Stellantis y al 49% por Leapmotor, tiene su sede en Ámsterdam y es la encargada de pilotar la expansión fuera del gigante asiático.

La nuevos modelos que se adjudican a Figueruelas

El A10 y el A05 son dos nuevos modelos eléctricos de la marca china Leapmotor, integrados en su gama de acceso y concebidos para el mercado global bajo el paraguas industrial y comercial de Stellantis. El primero es un SUV urbano compacto, orientado al segmento B, que busca combinar precio contenido, tamaño adecuado para ciudad y un alto nivel de digitalización y ayudas a la conducción.

El segundo de estos modelos es un turismo hatchback eléctrico, más bajo y aún más enfocado a la movilidad urbana y metropolitana, pensado como alternativa asequible a los utilitarios eléctricos que se están abriendo paso en Europa. Ambos modelos forman parte de la estrategia de Leapmotor para democratizar el coche eléctrico y reforzar su implantación internacional, con especial atención al mercado europeo.