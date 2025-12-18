El Fiat Grande Panda se viste de Agatha Ruiz de la Prada

El Nuevo Fiat Grande Panda llega a España acompañado por una figura que encaja perfectamente con este modelo: Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora madrileña, conocida por su forma de entender el color y por su estilo inconfundible, se convierte en embajadora de este icónico vehículo. Su presencia tiene sentido dentro del planteamiento que Fiat denomina Nueva Dolce Vita, un concepto que resume la apuesta de la marca por una movilidad sencilla, equilibrada y con un toque alegre que busca conectar con el día a día del usuario urbano.

“Mi universo de color encaja a la perfección con la potente personalidad del Nuevo Fiat Grande Panda”, dijo la diseñadora en la presentación del coche. Y para reforzar esa conexión, Agatha ha diseñado una carrocería personalizada con una combinación de dorado y corazones rosas que refleja exactamente su estilo. Es una propuesta llamativa, pero también muy coherente con la imagen que Fiat quiere asociar a la renovación de este coche urbano.

Fiat Grande Panda diseñado por Agatha Ruiz de la Prada / Fiat

Fiat ha elegido a Agatha Ruiz de la Prada porque representa una manera de vivir cercana al espíritu que buscan transmitir: color, actitud abierta y una forma positiva de relacionarse con la ciudad. La marca habla de un coche pensado para quienes valoran lo práctico sin renunciar a una estética personal.

La propia Agatha destaca otro punto en común: la importancia del diseño útil. Como ella misma señala: “colaborar con una marca italiana como Fiat, cuya esencia es el diseño, y comprobar que nuestros universos de color, alegría y optimismo encajan a la perfección es un motivo de celebración. Pero no hay que olvidar otra intención común en nuestras creaciones, que es el espíritu práctico, la elegancia útil, capaz de hacer el día más fácil y agradable a cualquiera, como puede comprobarse con solo darse una vuelta en el nuevo Fiat Grande Panda”.

Complementos de Fiat diseñados por Agatha Ruiz de la Prada / Fiat

Desde la marca, Carlos Adán, Director de Comunicación de Fiat y Abarth España, subraya esa sintonía creativa: “nuestra intención es llevar el diseño y el estilo a la calle y reforzar nuestro liderazgo indiscutible como la marca de la alegría, el color y el optimismo. Tanto Agatha como nosotros compartimos valores como el diseño y una visión alegre y desenfadada de la vida, que se traduce en creaciones inconfundibles que despiertan simpatía y marcan tendencia”. Y añade: “En este caso, es indiscutible que Agatha y el Fiat Grande Panda comparten un mismo enfoque: diseño original, funcionalidad, accesibilidad y una identidad única. Sin olvidar que Fiat es la expresión de la Dolce Vita, un concepto que representa el placer de vivir, de un estilo de vida relajado para disfrutar de ella sin prisas”.

El color es parte fundamental de la identidad actual de Fiat. La marca refuerza esta idea con su nuevo logotipo, en el que cada letra se asocia al tono de un paisaje italiano. A ello se suma una paleta de 30 colores inspirados en elementos como el mar o el sol, con nombres tan directos como Blanco Gelato, Naranja Sicilia o Azul Venezia. Es una forma de diferenciarse en un mercado donde las gamas suelen ser más sobrias y, al mismo tiempo, de enmarcar el coche dentro de un estilo vitalista que conecta con la colaboración con la diseñadora.