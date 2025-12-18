Ya sea para 10 minutos para recoger un paquete, durante el horario laboral o para comer con unos amigos, el tiempo medio de las sesiones de estacionamiento en las ciudades varía según su tamaño, la disponibilidad de servicios y, por supuesto, tanto el tráfico que reciben a diario como el precio del aparcamiento. Sin embargo, ¿cuánto tiempo aparcan los conductores españoles cuando salen de casa?

Según los datos recopilados por EasyPark, a nivel global España es el sexto país en donde menos tiempo se aparca en la calle, con una media de 2 horas de estacionamiento, en un ranking encabezado por Eslovaquia como el país con la menor duración media del aparcamiento, poco más de 1 hora y 30 minutos. Por otro lado, Alemania cierra el Top 10, siendo el país que invierte más tiempo en el estacionamiento: se acerca a las 3 horas.

¿Cuánto tiempo suelen aparcar los españoles sus vehículos? / Europa Press

Desglose por ciudades

Analizando la situación en España, encontramos grandes diferencias según la zona geográfica en donde se produce el aparcamiento. El municipio donde menos tiempo estacionan los españoles es Sant Feliu de Guíxols (Girona), con tan solo media hora por vehículo. Si observamos las capitales de provincia, el top 3 lo componen Barcelona (poco más de una hora), Albacete (hora y media) y Madrid (hora y 45 minutos).

En la otra cara de la moneda, Valencia es la ciudad donde se prolongan más los aparcamientos, seguida de Bilbao y Palencia.

El informe también recopila cuáles son los municipios que registran estancias más prolongadas en párkings. El tiempo medio de aparcamiento en estos lugares asciende a 5 horas a nivel nacional, siendo Toledo (13 horas y media), Tarragona (13 horas) y Bilbao (10 horas y media) las ciudades donde más tiempo se quedan.

¿Cuánto tiempo suelen aparcar los españoles sus vehículos? / Francisco Calabuig

Movilidad y picos de afluencia

Los tiempos de estacionamiento ejercen presión sobre la movilidad en los centros urbanos e influyen directamente en la tipología de los aparcamientos. La circulación dentro de las ciudades y el tiempo de estacionamiento son dos de los factores clave en la evaluación de la movilidad urbana, siendo un aspecto de gran preocupación tanto para los responsables políticos como para los proveedores de soluciones de movilidad.

Estos tiempos de estacionamiento también están sujetos a variaciones ligadas a la actividad urbana, con periodos como la Navidad y otras festividades que generan picos de afluencia en las zonas comerciales y en los mercados navideños. Por otro lado, épocas vacacionales como el mes de agosto suelen implicar una reducción del tiempo medio de estacionamiento en las grandes ciudades, mientras que aumenta la afluencia a zonas costeras.

Este es el ranking con los 10 países europeos que menos tiempo usan de media al año para aparcar: