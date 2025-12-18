Dakar
Cristina Gutiérrez: “aspiro a estar en el top 5 en el Dakar”
Del 3 al 17 de enero se disputará la 48ª edición del Dakar, una prueba en la que Cristina Gutiérrez como piloto oficial del equipo Dacia Sandrider tiene puestas muchas ilusiones
Es su segundo Dakar con este equipo y su objetivo es el de quedar entre los cinco primeros y “si se puede, ganar una etapa”
Mª Ángeles Pujol
Este será el décimo Dakar que la burgalesa va a disputar y su segundo como integrante del equipo oficial Dacia Sandrider teniendo como compañeros a hombres tan cualificados como Nasser Al Attiyah, Sebastien Loeb a los que se ha unido el vigente campeón del mundo, Lucas Moraes.”Tengo muy buena relación con Nasser y Sebastien, me han ayudado mucho y estoy aprendiendo también mucho de su experiencia”.
Cristina está muy esperanzada en lograr un buen resultado, “básicamente porque se ha trabajado mucho en el coche. Es bastante más ligero, se han habilitado entradas de aire más grandes para mejorar el rendimiento del motor, y se han reforzado algunas piezas para hacerlas más resistentes. El coche es muy dócil de conducir y se mueve muy bien en todo tipo de terrenos sean dunas o piedras”.
Al margen de las cuestiones mecánicas del coche, Cristina llega a este Dakar en un estado de forma inmejorable. “Es el año que voy con una mayor preparación física respecto a otros años. Me siento parte importante del equipo, soy consciente de ello y me he preparado al máximo para estar a la altura de las circunstancias”. Es consciente que este año la prueba será más dura que en otras ediciones. “Se han eliminado tramos de tierra y en cambio vamos a tener mucha piedra, por lo que es de prever que habrán muchos pinchazos y físicamente será muy duro porque el cuerpo va a estar sometido a muchas sacudidas durante muchas horas”.
El pasado año Cristina tuvo que “sacrificar” su actuación para prestar ayuda a sus compañeros cuando la precisaban. Este año la burgalesa espera poder competir y ayudar al equipo a ganar la prueba. “Va estar complicado luchar contra Ford y Toyota pero en Dacia ha preparado muy bien esta prueba y con cuatro coches tenemos posibilidades. El objetivo de Dacia es el de ganar el Dakar y el mío es acabar en el top 5; si se dan las circunstancias creo que es posible lograrlo”.
A su lado se sentará Pablo Moreno, experto navegador y mejor mecánico y en la maleta Cristina no se olvidará de meter un buen cargamento de aguacates para reponer energías en el desierto.
