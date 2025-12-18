Kia actualiza el Stonic y lo deja por menos de 20.000 euros para España (con descuentos)

Kia ha presentado la actualización del Stonic, su crossover del segmento B-SUV, que llega con importantes mejoras en diseño, tecnología y seguridad, manteniendo su oferta mecánica de gasolina e híbrida ligera.

Bajo el capó, el renovado Kia Stonic ofrece dos alternativas. Por un lado, un motor 1.0 T-GDI de gasolina con 100 CV. Por otro, y como principal novedad en la gama, destaca la versión mild-hybrid de 115 CV. Ambas motorizaciones pueden asociarse a un cambio manual de seis velocidades, mientras que la versión híbrida también admite una transmisión automática de doble embrague y siete marchas.

El Stonic de gasolina acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos, mientras que el híbrido rebaja el tiempo hasta 10,7 o 10,8 segundos, según la transmisión elegida. La velocidad máxima alcanza los 179 km/h en gasolina y es tres kilómetros por hora superior en la variante electrificada. En consumo, homologa 5,7 l/100 km en gasolina y 5,4 l/100 km en el MHEV.

A nivel de dimensiones, el Kia Stonic crece ligeramente hasta los 4,16 metros de longitud, con una altura de 1,5 metros y una anchura de 1,76 metros. El maletero mantiene una capacidad de 352 litros, ampliables hasta 1.155 litros con los asientos traseros abatidos.

Nuevo diseño y más tecnología

El diseño exterior adopta la nueva filosofía de Kia, Opposites United, con un frontal renovado, nuevas ópticas delanteras y traseras y un paragolpes posterior revisado. De serie monta llantas de 16 pulgadas, con opción de 17 pulgadas, y amplía su paleta hasta nueve colores, incluyendo los nuevos Yacht Blue y Adventurous Green.

Interior del nuevo Kia Stonic / Kia

En el interior, el Stonic da un salto tecnológico con una doble pantalla digital de 12,3 pulgadas, una nueva barra multimodal para climatización e infoentretenimiento, volante rediseñado y nuevas tapicerías. En seguridad, estrena sistemas de asistencia a la conducción en carretera y freno multicolisión, permitiendo conducción semiautónoma centrada en el carril.

Además, incorpora por primera vez carga inalámbrica, llave digital y función Auto Hold, reforzando su posicionamiento en el segmento de los SUV urbanos.

Precio del nuevo Kia Stonic

El precio es más que competitivo. El nuevo Kia Stonic ya está disponible en el mercado a partir de los 19.190 euros para la versión MHEV y los 19.520 euros para la de gasolina, siempre con descuentos de la marca. El precio de catálogo se queda en los 23.990 euros para el motor térmico y los 25.290 euros para el MHEV.