Saber salvar: una habilidad que todo motorista debería tener

Conducir una moto es mucho más que disfrutar de la libertad que ofrecen dos ruedas. Es también compartir la carretera con otros, asumir riesgos y, en caso de emergencia, estar preparado para actuar. Porque cuando un compañero cae, cada segundo cuenta. Y saber qué hacer —y cómo hacerlo— puede convertirnos en ese eslabón vital que marca la diferencia entre un susto y una tragedia.

Es aquí donde entra en escena la formación en primeros auxilios específica para motoristas que imparte Rescue Life bajo el nombre de Rescuebike. Cursos diseñados por y para motoristas, con un enfoque totalmente práctico que busca dotar a los participantes de las herramientas necesarias para actuar en caso de accidente. Porque ser motero también es cuidar de los tuyos cuando más lo necesitan.

El curso Rescuebike / Rescue Life

PAS: Proteger, Avisar, Socorrer. En ese orden

Es muy común que, ante un accidente de tráfico, el impulso nos lleve a actuar sin pensar. Pero ese impulso puede poner en riesgo nuestra vida y la de otros. Por eso, uno de los pilares de la formación que ofrece Rescuebike es el protocolo PAS: Proteger, Avisar y Socorrer. Un concepto simple, pero que requiere comprensión y práctica.

Proteger significa asegurar la zona del accidente para evitar nuevos siniestros. Un motorista que se baja del vehículo sin señalizar, por ejemplo, puede ser atropellado. Avisar implica contactar con los servicios de emergencia aportando información precisa y clara. Y Socorrer, solo cuando las dos fases anteriores están cubiertas, implica asistir a la víctima con lo que sabemos y tenemos. Es un orden lógico que salva vidas.

De la teoría a la práctica… con sangre (falsa), tierra y adrenalina

Los cursos de Rescue Life no se limitan a proyectar diapositivas. Aquí se entrena con escenarios reales simulados, se aprende a actuar con estrés, a contener hemorragias masivas, a extraer cascos correctamente, a usar un torniquete o aplicar una manta térmica en el momento adecuado.

“Queremos que el motorista no solo sepa qué hacer, sino que lo haya hecho antes en un entorno seguro, controlado y didáctico”, explica Jorge Martín, formador y responsable de Rescue Life. “Nos centramos en el control de hemorragias porque es la principal causa de muerte evitable en accidentes. Y nadie mejor que un motorista para ayudar a otro motorista. Sabemos dónde duele, y sabemos cómo duele”.

La formación va más allá del asfalto. Si practicas off-road o rutas en montaña, la probabilidad de sufrir o presenciar una caída aumenta. Y en esos entornos, donde la ayuda profesional puede tardar en llegar, tener conocimientos de soporte vital básico o saber usar un torniquete correctamente puede marcar la diferencia. En muchas salidas trail o endureras, un compañero con formación puede ser el verdadero seguro de vida del grupo.

Concienciar y actuar: cambiar la cultura motera

La cultura motera está muy unida a la camaradería. A ayudarnos unos a otros en el arcén, a prestar herramientas o compartir gasolina. Pero todavía falta una pieza clave: saber actuar ante un accidente.

Los datos son claros. En un siniestro, los primeros cinco minutos son cruciales. Pero muchas veces, los primeros que llegan no saben qué hacer, o tienen miedo de empeorar la situación. “Por eso nos centramos en dotar de confianza a los participantes”, apunta Jorge Martín. “Saber qué hacer quita el miedo. Y actuar bien salva vidas”.

Próximos cursos: enero, una cita con la vida

Rescue Life ha anunciado dos nuevos cursos en enero, abiertos a todo tipo de usuarios de moto, tanto urbanos como trail o de carretera. Serán el 17 de enero: el Curso de Control de hemorragias y 18 de enero el Curso de Soporte Vital Básico. Ambos se imparten en las instalaciones de Zona Risk (Zona Franca, Barcelona) con un horario de 9:00 a 15:00. El precio es de 90 euros cada curso e incluyen certificación oficial europea e internacional. La formación se realiza con instructores certificados y experiencia real en emergencias. Para inscribirse o solicitar más información, basta con escribir a coordinacion.rescuelife@gmail.com.

Final abierto: de motoristas para motoristas

La próxima vez que salgas de ruta, pregúntate: ¿sabías qué hacer si alguien cae? ¿Podrías ayudar de verdad? Porque la seguridad no termina en el casco o el airbag. También se lleva en la mochila, en forma de conocimiento y voluntad de actuar.

Conducir una moto te da libertad. Saber primeros auxilios te da poder. El poder de ayudar. El poder de salvar.