La producción de vehículos se mantiene estable en noviembre con un leve aumento del 0,8% en comparación a noviembre de 2024, con 216.528 unidades producidas. Al igual que en meses anteriores, la adaptación de las factorías a la fabricación de los nuevos modelos electrificados, así como la baja demanda procedente de Europa son las causas principales de estas cifras.

Con este nuevo registro, las unidades producidas hasta noviembre suponen un total de 2.129.781 vehículos, un 4,8% menos que el acumulado en el mismo periodo de 2024, manteniendo así la tendencia a la baja registrada en estos últimos meses. Como consecuencia de ello, está previsto que la producción anual cierre con un volumen sensiblemente por debajo de los 2,3 millones de vehículos, lo que puede suponer una caída cercana al 5% respecto a 2024.

Por tipos de vehículos, se fabricaron 172.526 turismos, un 1,3% menos que noviembre de 2024, mientras que los vehículos ligeros y comerciales registraron un incremento del 9,6%, con 44.002 unidades producidas.

La producción de vehículos sigue creciendo en noviembre pero a niveles muy bajos / Agencias

Descenso en las exportaciones

En cuanto a las exportaciones, noviembre volvió a registrar un nuevo descenso de vehículos con destino fuera de nuestro país, con 185.135 unidades, un 2,1% menos que el mismo mes del año anterior. En el total anual, vemos que se han exportado 1.824.814 vehículos, un 8,2% menos que el mismo periodo de 2024.

Por destinos de exportación, el porcentaje de vehículos destinados a Europa representó el 91,2% de la producción total, 3,1 puntos porcentuales menos que noviembre de 2024. Por el contrario, mercados como África, América u Oceanía han visto aumentar su cuota, con crecimientos del volumen importado del 3,9%, 2,6% y 0,6%, respectivamente.

Con respecto al Top 3 de destinos de exportación en este mes, Alemania continúa liderando la tabla con 32.059 unidades, seguida de Turquía (30.946 unidades) y Francia (28.639 unidades). Destaca el aumento de exportación hacia el país otomano, con un 68,1% más con respecto a noviembre del 2024, y Marruecos, con un incremento del 167,6% (4.102 unidades). Por el contrario, destacados destinos de exportación como Italia, Bélgica y Reino Unido han reducido su demanda, con un 40,5%, un 30% y un 19% menos que el mismo mes del año anterior, respectivamente.

En cuanto a los vehículos electrificados, las fábricas españolas produjeron durante noviembre 20.588 unidades / EUROPA PRESS

Producción por fuentes de energía

Observando la producción de vehículos por fuente de energía, vemos que los vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos) sumaron un total de 91.977 unidades, con un incremento del 30,1% y del 42,5% de la producción total del mes.

Hasta el penúltimo mes de 2025, se han acumulado un total de 825.787 vehículos alternativos, lo que supone un aumento del 26,7% con respecto al mismo periodo de 2024 y una cuota del 38,8% de la producción total.

En cuanto a los vehículos electrificados, las fábricas españolas produjeron durante noviembre 20.588 unidades, un 83,6% más que el mismo mes del año 2024, lo que representa cerca de 1 de cada 10 vehículos ensamblados. Por su parte, el acumulado anual experimenta un crecimiento del 10,1% hasta llegar a 210.134 unidades. Esto representa un 9,9% de cuota de la fabricación total, 1,3 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año anterior. Destaca la producción de híbridos enchufables, que incrementa un 35,9% su producción con respecto a 2024.

José López-Tafall, director general de ANFAC, ha destacado que “el ritmo de noviembre está condicionado por el proceso de adaptación de las fábricas a la producción de vehículos electrificados y una demanda insuficiente procedente de los principales mercados europeos”.