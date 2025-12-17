El nuevo Aygo Cross es el híbrido más pequeño de Toyota y el que menos contamina de España

Después un arduo trabajo de ingeniería, Toyota ha conseguido meter el motor híbrido del Yaris debajo del capó (y no solo, porque el resto de elementos van repartidos estratégicamente por la plataforma del coche) del nuevo Aygo Cross, que se convierte en el priemr híbrido de Toyota del segmento A.

También será la primera vez que el Aygo Cross disfrute del acabado deportivo de la marca, el GR Sport, y es probablemente el coche con motor híbrido que menos consume de España. Desde luego, sí que es el que menos gramos de CO2 emite por kilómetro.

Nuevo Toyota Aygo Cross híbrido / Toyota

En resumen, el nuevo Aygo Cross es una apuesta fuerte de Toyota por el segmento más pequeño del mercado y por los motores híbridos, en una clara intención de ofrecer a los conductores la tecnología que necesitan en cada momento. Eso sí, no es un coche barato para su segmento y tamaño, pero va altamente equipado y el resultado lo merece.

116 CV

Siendo 13 centímetros más pequeño que el Yaris, con 3,78 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,43 metros, el Aygo Cross ahora entrega gracias a este tren híbrido una potencia de 116 CV, acompañado de una caja automática. El resultado es un coche ligero, capaz y perfecto para callejear por ciudad gracias a una dirección asistida bastante suave que no se nota excesivamente blanda. También es hábil en carretera y en curva se comporta, sin abusar del acelerador, de manera correcta.

Nuevo Toyota Aygo Cross híbrido / Toyota

El consumo homologado para las versiones que llegarán a España es de 3,8 litros a los 100 kilómetros y después de haberlo probado, los cumple conduciendo de manera normal, pudiendo superar la cifra si uno no se preocupa por la eficiencia y pudiendo bajar bastante si el comportamiento del conductor y el terreno acompañan. En este sentido, es una apuesta más que sensata.

Pequeño, pero bien repartido

Es un cuatro de cuatro plazas que no pierde espacio en las plazas traseras respecto a la generación anterior. La distribución del espacio hace que no sea incómodo ir sentado detrás, pero es obvio que su cometido no es realizar un viaje largo por carretera con cuatro ocupantes. No obstante, la apertura de las puertas traseras se hace algo escasa a la hora de entrar al coche. El maletero también mantiene la misma capacidad, 231 litros, en los que cabe una maleta de cabina y un par de mochilas sin problemas.

Toyota Aygo Cross híbrido. / Toyota

Debido a este trabajo de rediseño para alojar el motor híbrido, el nuevo Aygo Cross luce un nuevo frontal, capó y llantas, que pueden ser de 17 o 18 pulgadas dependiendo de la versión escogida. El interior, sencillo, cuenta con un nuevo cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 10,5 pulgadas con Android AUto y Apple CarPlay y un nuevo panel de control de la climatización, con la opción de tener los asientos delanteros calefactables. La reducción del ruido, sobre todo enlas palzas delanteras, se ha mejorado gracias unos vidrios más gruesos y un parabrisas acústico.

Nuevo Toyota Aygo Cross híbrido. / Toyota

Precio del nuevo Toyota Aygo Cross

¿Cuál va a ser el precio del nuevo Toyota Aygo Cross, con el que la marca japonesa ha culminado la electrificación de todo su catálogo de turismos? Como adelantábamos, no es un coche barato: el precio empieza, al contado, en los 20.900 euros para la versión de acceso.

La que Toyota espera que sea su éxito comercial, el acabado Like, costará a partir de los 21.900 euros con un nivel de equipamiento bastante elevado (cargador inalámbrico, carrocería bitono, retrovisor plegables eléctricos...). Por encima estará el acabado Chic, por 24.500 euros, y el tope de gama será el GR Sport, por 25.500 euros y detalles específicos como el nuevo tejido Sakura Touch en los asientos.