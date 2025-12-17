Seguridad Vial
¿La nueva baliza V16 rastrea dónde estoy aunque no la esté usando?
La llegada de la nueva señal de emergencia obligatoria ha disparado las dudas entre los conductores sobre geolocalización, datos personales y privacidad
¿Y si ese pequeño dispositivo que te obligan a llevar en la guantera supiera en todo momento dónde estás? Con la entrada en vigor de la nueva normativa cada vez más cerca, la baliza V16 conectada se ha convertido en tema de conversación habitual entre conductores… y no siempre para bien.
Palabras como “conectada”, “geolocalización”, o expresiones como “envío de datos”, están suscitando muchas dudas entre los conductores, que se preguntan si la baliza V16 pueda estar localizando su vehículo incluso cuando no se está utilizando. En redes sociales y foros de motor se repite la misma duda: ¿me están siguiendo sin saberlo?.
En ese contexto no es raro que muchos conductores miren con recelo a un dispositivo que tiene la capacidad de enviar una ubicación. El problema es que, esta preocupación, se apoya en suposiciones por no saber cómo funciona realmente la baliza V16 conectada.
La baliza es, ante todo, una luz de emergencia. No incorpora cámara, ni micrófono, ni sensores de ningún tipo. No puede grabar audio, captar imágenes ni medir parámetros del vehículo como la velocidad o el estilo de conducción. Desde Osram, uno de los fabricantes de este tipo de dispositivos, insisten en que técnicamente no tiene herramientas para “espiar” al usuario.
La baliza V16 sólo envía la ubicación cuando se enciende
Otro punto que suele generar confusión es el envío de la ubicación. La baliza no transmite datos de forma continua ni actúa como un GPS de seguimiento. Solo cuando se enciende y, además, tienen que pasar 100 segundos desde su activación para que el dispositivo envíe su posición a la plataforma DGT 3.0. Ese margen de tiempo existe precisamente para evitar avisos accidentales.
Tampoco hay una conexión permanente a internet. El sistema de comunicación es básico y de bajo consumo, diseñado para un único envío puntual en caso de emergencia. No hay rastreo en segundo plano ni actualización constante de la posición, algo que desmonta la idea de que pueda seguir al conductor durante un trayecto normal.
En cuanto a los datos personales, la baliza V16 conectada no está asociada a ninguna identidad. No sabe quién la usa, en qué coche va montada ni guarda información como matrículas, nombres o recorridos anteriores. No almacena historiales ni crea perfiles de uso. De hecho, puede cambiarse de vehículo o prestarse a otra persona sin que exista forma de vincularla a alguien en concreto.
“La baliza V16 está concebida como un dispositivo para mejorar la seguridad vial, no como un elemento de rastreo y seguimiento, por lo que es completamente falso que tenga la capacidad de espiar al usuario”, señala Carlos Garrido, Sales Manager de Osram. “Todavía existe mucho desconocimiento sobre este dispositivo, por lo que es crucial ayudar al consumidor a entender los beneficios que aporta y evitar caer en falsas creencias. Además, la AEPD ya ha informado sobre este aspecto, señalando que son dispositivos seguros para la privacidad de la información”.
Con la fecha marcada en el calendario y el cambio normativo a la vuelta de la esquina, la baliza V16 conectada va a pasar a formar parte del equipamiento habitual del coche, al igual que los chalecos. Entender cómo funciona y, sobre todo, qué no hace, resulta clave para dejar a un lado miedos infundados y centrarse en lo importante: qué puede aportar en una situación real de emergencia en carretera.
Todo lo que hay que saber sobre el rastreo de la nueva baliza V16
- Es una luz de emergencia, no un dispositivo de vigilancia. No tiene cámara, micrófono ni sensores de ningún tipo.
- Solo envía la ubicación cuando se enciende y pasan 100 segundos, para evitar avisos accidentales.
- No funciona como un GPS. No rastrea trayectos ni sigue al conductor durante la conducción normal.
- Cuando está apagada, no transmite nada. No hay conexión en segundo plano ni envío de datos continuo.
- No recoge datos personales. No está asociada a un nombre, una matrícula ni a ningún documento del conductor.
- No guarda historiales de uso, ubicaciones pasadas ni recorridos.
- No necesita app ni móvil para funcionar. Es un dispositivo totalmente independiente.
- Puede usarse en distintos coches, ya que no está vinculada a un vehículo concreto.
- Su función es alertar de una emergencia, enviando una señal puntual a la plataforma DGT 3.0.
- Está pensada para mejorar la seguridad vial, no para controlar al conductor.
