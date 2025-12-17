El Eco Rallye Comunidad Valenciana marca un hito histórico en el automovilismo español

El MAHLE Eco Rallye Comunidad Valenciana ha hecho historia en el automovilismo de nuestro país, al convertirse en la primera competición de motor española totalmente neutra en huella de carbono.

Esta prueba nació en 2014 en Castellón con una idea diferente y el objetivo de impulsar la movilidad sostenible a través del deporte en el marco de una competición original e innovadora. El MAHLE Eco Rallye Comunidad Valenciana logró un hito histórico en 2021 ya que fue la primera competición automovilística del planeta que arrancó impulsada por energía 100% renovable.

Eco Rallye Comunidad Valenciana / Antonio Pradas

En 2024, la Federación Internacional de Automovilismo reconoció el compromiso del Eco Rallye Comunidad Valenciana al otorgar su acreditación medioambiental, y en 2025 han medido, reducido y compensado la huella de carbono para alcanzar uno de los mayores hitos, ser la primera competición automovilística española totalmente neutra en huella de carbono.

El cálculo de la huella de carbono del MAHLE Eco Rallye Comunidad Valenciana ha sido realizado por Ecoterrae, consultora especializada en sostenibilidad y gestión medioambiental. Posteriormente, las emisiones resultantes han sido compensadas mediante la adquisición de créditos de carbono en un bosque certificado y ubicado en la Comunidad Valenciana.

José Vicente Medina, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo afirmó que el MAHLE Eco Rallye Comunidad Valenciana es una prueba que “demuestra que el automovilismo es compatible con la sostenibilidad medioambiental”. “Marca un antes y un después en el automovilismo sin renunciar a la esencia competitiva de nuestro deporte”, añadió.

El equipo organizador del MAHLE Eco Rallye Comunidad Valenciana ya está trabajando en la próxima edición de la prueba, que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo del 2026.