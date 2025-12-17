Multas
La DGT avisa de esta práctica habitual en Navidad con un villancico
Llega la época navideña y los excesos pueden ser muy peligrosos
Rubén Burillo
Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. La DGT avisa de una práctica bastante habitual en Navidad a ritmo de villancico.
Mucho cuidado con las comidas copiosas
Llega Navidad y con ella también las comidas o cenas con familiares, amigos, compañeros del trabajo… Debes tener cuidado con las comidas abundantes ya que pueden producir sueño o fatiga, que aumentan el riesgo de sufrir un accidente de tráfico entre un 20 y un 30%, según la Dirección General de Tráfico.
El cansancio y la fatiga están entre las causas principales de los siniestros con víctimas mortales en la carreteras españolas. Reconocer la fatiga es fácil, ya que la pérdida de concentración acompañada por picor de ojos, visión borrosa o parpadeo continuado, son las señas más reconocibles.
Las multas por haber consumido alcohol o drogas
Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a conducir es muy peligroso porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. La DGT establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre. Además te pueden poner duras sanciones si te pones al volante bajo los efectos del alcohol y las drogas. Estas son las multas:
- Hasta 0,50 mg/l, la sanción es de 500 euros y 4 puntos.
- Más de 0,50 mg/l, la multa es de 1.000 euros y 6 puntos.
- Si reincide, la sanción será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada).
- Si das positivo en drogas, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos.
- Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas. Si conduces bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o te niegas a hacerte las pruebas, puedes también estar haciendo un delito.
