Claves para aparcar tu moto legalmente en la ciudad

Conducir una moto en ciudad es sinónimo de libertad y rapidez. Sin embargo, a la hora de aparcar, esa libertad tiene límites. Las normas cambian según el municipio y no conocerlas puede suponer una multa inesperada.

La Ley de Tráfico prohíbe de forma general el estacionamiento en aceras, pero deja a cada ayuntamiento la capacidad de regularlo con condiciones. Por ello, hoy te explicamos de forma detallada las claves para aparcar la moto en la acera legalmente.

Zonas reservadas: la primera opción

Siempre que puedas, busca las plazas exclusivas para motos en la calzada. Suelen estar intercaladas entre zonas de pago para coches y separadas por elementos de protección, para evitar roces o golpes. Son gratuitas y, en la mayoría de los casos, se aparca en batería, aunque hay excepciones. En Madrid, por ejemplo, se recomienda no ocupar más de dos metros de plaza y colocar la moto de forma oblicua a la acera.

Siempre que puedas, busca las plazas exclusivas para motos en la calzada / Archivo

Cuando no hay plazas libres

Si la zona para motos más cercana está completa -y, en algunos municipios, a más de 100 metros-, muchas ordenanzas permiten aparcar en la acera adyacente. Eso sí, siempre que no sea zona peatonal ni haya una señal que lo prohíba. Aquí entra en juego la regla básica: no obstaculizar el paso de los peatones.

Aparcar en la acera sin molestar

No existe una norma estatal para este caso: cada ciudad tiene su propia ordenanza. Sin embargo, casi todas coinciden en lo esencial. No se puede aparcar pegado a una fachada, ya que personas mayores o con discapacidad visual pueden necesitar apoyarse en ella para caminar. También está prohibido colocarse a menos de dos metros de paradas de metro o autobús, o de pasos de peatones, donde suele concentrarse mucha gente.

En Madrid, la norma exige dejar tres metros libres para peatones y mantener 80 centímetros de distancia con el bordillo para no dificultar el acceso a los coches aparcados. Si la acera mide menos de seis metros, hay que colocar la moto en paralelo; si es más ancha, se puede aparcar en batería. En Barcelona, el planteamiento es similar: en paralelo si el ancho es de entre tres y seis metros, en batería si es mayor, siempre respetando un mínimo de tres metros libres para el paso y al menos medio metro de separación con el bordillo.

Es importante no obstaculizar el paso de peatones al aparcar en la acera / Archivo

Los detalles importan

Nunca aparques sobre registros o alcantarillas y olvida la idea de atar la moto a bancos, farolas o señales: en la mayoría de las ciudades está prohibido. Si tienes que subir a la acera, hazlo con el motor, pero una vez arriba apágalo y colócala empujando, para no incomodar a los peatones. Son gestos sencillos que marcan la diferencia entre aparcar de forma correcta o recibir una sanción.

La cuantía depende del ayuntamiento, pero las sanciones por estacionar de forma indebida suelen comenzar en 50€ y, en casos graves, pueden superar los 500€. Un recordatorio claro de que conocer y respetar las reglas sale más barato que ignorarlas.

Aparcar bien también es conducir bien

Respetar las zonas habilitadas, cumplir las distancias y ser conscientes del espacio que necesitan los peatones es parte de la responsabilidad del motorista. Aparcar correctamente no solo evita multas: mejora la imagen de todos los que disfrutamos de la moto y ayuda a que se mantenga la flexibilidad que todavía existe en muchas ciudades.

Cada estacionamiento de motocicleta en ciudad debe afrontarse como una situación única. Aunque se circule habitualmente por las mismas calles, desde MOTO Club MAPFRE explican que el contexto puede variar: plazas reservadas ocupadas, aceras con diferente anchura, normativa específica de cada municipio o peatones con necesidad prioritaria de paso.