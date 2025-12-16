El nuevo Renault Twingo eléctrico ya tiene precio: 19.500 euros sin descuentos ni ayudas

El Renault Twingo E-Tech eléctrico llegará al mercado con un precio de partida de 19.500 euros, sin descuentos ni ayudas. Esto sitúa al modelo como uno de los eléctricos más accesibles del segmento A, sin renunciar por ello al estilo y diseño que hizo de este coche un icono.

Zaga del nuevo Renault Twingo / Renault

Ese precio corresponde a la versión Evolution, que lejos de ser un acabado básico llega con un nivel de equipamiento bastante generoso. De serie incluye instrumentación digital de 7 pulgadas, pantalla multimedia central de 10 pulgadas con duplicación inalámbrica para smartphone, sistema multimedia conectado, climatización manual, asiento del conductor regulable en altura, asientos traseros deslizantes de forma independiente, ayuda al aparcamiento trasero y un paquete completo de asistentes de seguridad. Una dotación coherente con la idea de coche urbano moderno y fácil de usar.

Por encima se sitúa la versión Techno, con un precio de 21.100 euros, que amplía el contenido con el sistema multimedia openR link con Google integrado, conducción One Pedal, climatización automática, respaldo del asiento del pasajero delantero abatible y cámara de marcha atrás digital, entre otros elementos. Es el acabado que inaugura los pedidos, con prioridad para los clientes del Twingo R Pass desde el 16 de diciembre de 2025 y apertura al público general el 8 de enero de 2026. El Evolution se podrá pedir en primavera.

Perfil del nuevo Renault Twingo / Renault

El Twingo E-Tech utiliza un motor de 82 CV (60 kW) y una batería LFP de 27,5 kWh, con una autonomía de hasta 263 kilómetros WLTP, una cifra ajustada pero lógica para un uso urbano y periurbano. Sus 3,79 metros de longitud esconden una habitabilidad sorprendente, con cinco puertas, dos asientos traseros independientes y deslizantes en todas las versiones y un maletero que puede alcanzar los 360 litros. Una combinación poco habitual en el segmento A y que conecta directamente con el espíritu práctico del Twingo original.

En diseño, el nuevo Twingo conserva las formas redondeadas, el rostro simpático y los guiños estéticos al modelo de los años noventa, ahora reinterpretados con tecnología Full LED y un interior dominado por pantallas. La gama de colores arranca con cuatro tonos y se ampliará cuando llegue el Evolution.

Interior del nuevo Renault Twingo / Renault

En el apartado de carga, Renault ofrece de serie un cargador CA de 6,6 kW, con opción a un pack Advanced Charge por 490 euros que añade carga rápida en CC de 50 kW y cargador CA de 11 kW bidireccional, manteniendo el precio del Twingo E-Tech con carga rápida por debajo de los 20.000 euros. Un detalle que refuerza su planteamiento práctico y realista.