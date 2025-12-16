Audi aterriza en la Fórmula 1: así se llamará la nueva escudería

Sauber debutó en la Fórmula 1 en el GP de Sudáfrica de 1993. Desde entonces, la marca suiza ha formado parte de la parrilla de la máxima categoría del automovilismo, aunque algunos años tuvo la compañía de BMW o Alfa Romeo. A partir de 2026, Audi tomará el relevo y ya ha hecho oficiales su nombre y la fecha de presentación de su monoplaza.

La firma alemana se une a la empresa de tecnología financiera Revolut para dar el nombre a la escudería. Aunque Audi Revolut F1 Team presentó un boceto con los colores negro, gris y rojo en noviembre, el 20 de enero, en Berlín, se estrenará oficialmente su monoplaza (Audi R26). Prácticamente una semana después, del 26 al 30 de enero, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto se pondrán al volante para los primeros test de pretemporada en Barcelona.

“Este hito supone un paso importante para la escudería de cara a su incorporación al Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2026”, explican en un comunicado. Además, para garantizar que la entrada de Audi en la Fórmula 1 tenga repercusión, la presentación del monoplaza será una experiencia inmersiva e irá seguido de una apertura al público el 21 de enero, “lo que permitirá a los aficionados formar parte del momento inaugural”.

Como parte de la transformación del equipo Audi de Fórmula 1, Sauber Motorsport AG pasará a llamarse Audi Motorsport AG. El centro tecnológico del equipo en Bicester (Reino Unido), también cambiará de nombre, y se convertirá en Audi Motorsport Technology Centre UK.

Audi Revolut F1 Team, una “identidad clara”

Gernot Döllner, CEO de Audi AG, afirma que “la presentación del nombre y el logotipo del equipo marca otro hito importante” en el camino de la firma alemana “hacia la cima del automovilismo”, ya que “ambos dan una identidad clara, que refleja una visión sólida y un espíritu innovador”.

Mattia Binotto, director del proyecto Audi F1, declara: “Este anuncio da nombre y rostro al increíble trabajo que está realizando el equipo, que está tomando forma impulsado por una cultura de precisión y una ambición implacable. El lanzamiento en Berlín será el primer momento en el que nos presentaremos como colectivo”.

Además, Jonathan Wheatley, director del equipo, explica que con el nombre y la presentación, la escudería “adquiere su identidad oficial”. “El nombre Audi Revolut F1 Team es un símbolo de la fuerza combinada de nuestros equipos en Alemania, Reino Unido y Suiza, junto con nuestros socios. Proporciona una bandera bajo la que todos nos unimos mientras avanzamos hacia 2026. Se trata de un hito crucial que da energía a todo el proyecto y hace que nuestra ambición a largo plazo sea tangible para todos los involucrados”, explica.