Green NCAP devela el consumo y la autonomía real de los coches

¿Sabías que hay un organismo encargado de decirnos las cifras reales de autonomía y consumo real de los coches? Se trata de Green NCAP, la misma organización que mide la seguridad de los vehículos con espectaculares pruebas de choque y que, en este caso, ha puesto bajo la lupa al Dacia Spring, el Hyundai Inster y el Volkswagen ID.4 para comprobar cómo se comportan cuando llega el frío, se circula por autopista o es necesario recargar con rapidez.

Prueba de Green NCAP / Green NCAP

Green NCAP es una entidad independiente que no se conforma con verificar si un coche cumple la normativa vigente. Su misión es premiar a los vehículos más limpios y eficientes, aquellos que reducen al máximo las emisiones contaminantes y el consumo de energía, y que además mantienen un impacto ambiental más bajo a lo largo de todo su ciclo de vida. Para lograrlo, utiliza pruebas complementarias a las oficiales, pensadas para reflejar situaciones reales y no solo escenarios ideales de laboratorio.

Uno de los grandes miedos asociados al coche eléctrico es la pérdida de autonomía en invierno, y aquí los resultados muestran diferencias claras. El Dacia Spring, con una batería utilizable de 27,6 kWh y un peso muy contenido, confirma su enfoque claramente urbano. En uso mixto y con temperaturas suaves, su autonomía estimada ronda los 180 km, pero en condiciones invernales cae hasta 133 km. En autopista y con frío, el alcance se reduce aún más, hasta 119 km, lo que limita mucho su uso fuera de trayectos cortos. No es casualidad que Green NCAP califique su autonomía global como “Pobre”.

El Hyundai Inster ofrece un planteamiento más equilibrado dentro de los eléctricos pequeños. Su batería de 49 kWh le permite alcanzar unos 322 km en uso mixto con buen tiempo y mantener 219 km en invierno, cifras ya más versátiles para el día a día. Eso sí, la conducción por autopista vuelve a penalizar, con una autonomía estimada de 199 km en frío, lo que sitúa este escenario como su principal punto débil.

Prueba de Green NCAP / Green NCAP

Por su parte, el Volkswagen ID.4 juega con otras cartas. Es más grande, más pesado y también más usable en un abanico más amplio de situaciones. En uso mixto y clima templado, su autonomía se sitúa en 304 km, que bajan a 196 km en invierno y a 193 km en autopista. La caída es notable, pero sigue ofreciendo distancias razonables para un uso diario normal. En este apartado, Green NCAP considera su consumo y autonomía como “Adecuados”, mientras que el Inster logra incluso una valoración “Buena”.

El uso de la calefacción explica buena parte de estas diferencias. El Spring recurre a un sistema PTC sencillo, capaz de templar el habitáculo, aunque con dificultades para calentar todas las zonas y con un impacto directo en su pequeña batería. El Inster combina PTC y bomba de calor, y apuesta por soluciones prácticas como la calefacción remota de asientos y volante para mejorar el confort sin disparar el consumo. El ID.4 destaca por su rapidez para calentar todo el interior y por el beneficio claro de la preclimatización enchufado, que puede sumar hasta 46 km extra en un recorrido mixto invernal.

En carga rápida, los tres eléctricos cumplen, aunque sin destacar frente a los mejores del mercado. El Spring alcanza un máximo de 34 kW y necesita unos 40 minutos para pasar del 10 al 80 %, lo que refuerza su enfoque urbano, aunque sorprende con la función V2L para alimentar dispositivos externos. El Inster sube hasta unos 81 kW y reduce ese tiempo a unos 31 minutos, mientras que el ID.4 llega puntualmente a 155 kW y completa la operación en unos 27 minutos, siempre que la batería esté correctamente preparada.

Como referencia, el Seat Ibiza de gasolina muestra una estabilidad difícil de igualar en invierno. Su consumo apenas varía entre verano e invierno, pasando de 6,0 a 6,4 l/100 km, gracias al aprovechamiento del calor del motor, un contraste claro con las oscilaciones que sufren los eléctricos cuando bajan las temperaturas.

Prueba de Green NCAP / Green NCAP

En el balance final de impacto ambiental realizado por Green NCAP, el Dacia Spring logra cinco estrellas con unas emisiones equivalentes de 90 g/km de CO₂, seguido muy de cerca por el Hyundai Inster. El Volkswagen ID.4 se queda en cuatro estrellas y media, penalizado por su mayor peso, mientras que el Ibiza confirma que, por eficiente que sea, no puede competir con un eléctrico alimentado por una electricidad relativamente limpia.