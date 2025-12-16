¿Sabes si tu coche tiene fallos en los frenos? La DGT explica cómo detectarlos

Los frenos son una de las partes más importantes del vehículo. Este sistema de seguridad activa te permite reducir la velocidad o detener por completo un vehículo de manera segura, y que no tengas o provoques un accidente de tráfico. La DGT te explica cómo detectar fallos en los frenos de tu vehículo.

¿Sabes cómo debes actuar si los frenos fallan?

El sistema de frenado es muy importante para el correcto funcionamiento del vehículo y para evitar posibles accidentes de tráfico. Los frenos pueden fallar, y si alguna vez te ocurre, las consecuencias pueden ser graves.

Si los frenos de tu vehículo fallan, lo primero es mantener la calma. Avisa a los demás usuarios de la vía encendiendo los ‘warning’ e incluso tocando el claxon. Además, es muy importante no apagar el motor, porque dejaría de funcionar la servodirección y accionar el volante sería más duro y complicado. Si el pedal no responde, prueba a bombearlo repetidamente para intentar recuperar presión, por si se tratara de un fallo puntual de la bomba.

Encender los warning o luces de emergencia / Freepik

Si esto no funciona, y en caso de que el sistema esté completamente inoperativo, puede recurrir al freno de mano de forma progresiva, evitando tirones bruscos y siempre que este sea de tipo mecánico. Si es eléctrico, como lo tienen muchos vehículos modernos, a partir de una determinada velocidad no entra en funcionamiento.

También se recomienda introducir una marcha inferior en la caja de cambios si es manual, y si es automática utilizar el modo secuencial del vehículo para aprovechar el freno motor. Este modo permite bajar marchas a través de la propia palanca o de unas levas dispuestas tras el volante, sin necesidad de pisar ningún embrague, ya que estos coches automáticos no disponen de ello.

Hombre bajando de marcha / Freepik

Lo más importante es no poner en riesgo a otros usuarios, ya sean conductores o peatones. Por ello, se debe buscar una manera segura de salir de la carretera o acercarse al arcén. Si el problema ocurre en ciudad, antes de perder el control del vehículo y provocar un accidente o un atropello, puedes considerar un pequeño roce contra una valla, el bordillo de la acera o cualquier otro elemento cercano. Esto es preferible a un atropello o una colisión con otro vehículo. Una vez detenido, el vehículo debe ser remolcado a un taller, ya que bajo ninguna circunstancia se debe continuar la marcha, ni siquiera a baja velocidad, con un sistema de frenos averiado.

Los frenos fueron la cuarta causa de defectos graves detectados por las estaciones de ITV en España, representando el 11,4 % del total en 2024, según los datos de AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos).

Debes revisar los frenos de tu coche regularmente, idealmente cada 10.000 a 15.000 kilómetros o al menos una vez al año, aunque el desgaste real depende de tu estilo de conducción y las condiciones de uso. Además, debes estar atento y cambiar el líquido de frenos cada 2 años y revisar los discos cada 20.000 kilómetros. Para que no tengas ningún problema, la DGT te explica cómo detectar fallos en los frenos de tu vehículo: