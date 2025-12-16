Consejos
¿Sabes si tu coche tiene fallos en los frenos? La DGT explica cómo detectarlos
El sistema de frenado es muy importante ya que te permite detener el vehículo correctamente para no tener ningún accidente
Rubén Burillo
Los frenos son una de las partes más importantes del vehículo. Este sistema de seguridad activa te permite reducir la velocidad o detener por completo un vehículo de manera segura, y que no tengas o provoques un accidente de tráfico. La DGT te explica cómo detectar fallos en los frenos de tu vehículo.
¿Sabes cómo debes actuar si los frenos fallan?
El sistema de frenado es muy importante para el correcto funcionamiento del vehículo y para evitar posibles accidentes de tráfico. Los frenos pueden fallar, y si alguna vez te ocurre, las consecuencias pueden ser graves.
Si los frenos de tu vehículo fallan, lo primero es mantener la calma. Avisa a los demás usuarios de la vía encendiendo los ‘warning’ e incluso tocando el claxon. Además, es muy importante no apagar el motor, porque dejaría de funcionar la servodirección y accionar el volante sería más duro y complicado. Si el pedal no responde, prueba a bombearlo repetidamente para intentar recuperar presión, por si se tratara de un fallo puntual de la bomba.
Si esto no funciona, y en caso de que el sistema esté completamente inoperativo, puede recurrir al freno de mano de forma progresiva, evitando tirones bruscos y siempre que este sea de tipo mecánico. Si es eléctrico, como lo tienen muchos vehículos modernos, a partir de una determinada velocidad no entra en funcionamiento.
También se recomienda introducir una marcha inferior en la caja de cambios si es manual, y si es automática utilizar el modo secuencial del vehículo para aprovechar el freno motor. Este modo permite bajar marchas a través de la propia palanca o de unas levas dispuestas tras el volante, sin necesidad de pisar ningún embrague, ya que estos coches automáticos no disponen de ello.
Lo más importante es no poner en riesgo a otros usuarios, ya sean conductores o peatones. Por ello, se debe buscar una manera segura de salir de la carretera o acercarse al arcén. Si el problema ocurre en ciudad, antes de perder el control del vehículo y provocar un accidente o un atropello, puedes considerar un pequeño roce contra una valla, el bordillo de la acera o cualquier otro elemento cercano. Esto es preferible a un atropello o una colisión con otro vehículo. Una vez detenido, el vehículo debe ser remolcado a un taller, ya que bajo ninguna circunstancia se debe continuar la marcha, ni siquiera a baja velocidad, con un sistema de frenos averiado.
¿Sabes cómo detectar fallos en los frenos de tu coche? La DGT te lo explica
Los frenos fueron la cuarta causa de defectos graves detectados por las estaciones de ITV en España, representando el 11,4 % del total en 2024, según los datos de AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos).
Debes revisar los frenos de tu coche regularmente, idealmente cada 10.000 a 15.000 kilómetros o al menos una vez al año, aunque el desgaste real depende de tu estilo de conducción y las condiciones de uso. Además, debes estar atento y cambiar el líquido de frenos cada 2 años y revisar los discos cada 20.000 kilómetros. Para que no tengas ningún problema, la DGT te explica cómo detectar fallos en los frenos de tu vehículo:
- Si detectas que el freno está más duro y hay que hacer más fuerza sobre él o frena menos que antes, puede deberse a un fallo en el servofreno (amplificador de freno que multiplica la fuerza aplicada al pedal, deteniendo el vehículo con menos esfuerzo). Este tipo de avería suele producirse tras un largo periodo de inactividad, un calor excesivo o algún fallo en la bomba.
- Si al pisar el pedal del freno, notas que está muy blando, es posible que el nivel del líquido de frenos haya bajado más de la cuenta o que haya entrado algo de aire en el circuito. Tampoco es bueno que este líquido tenga mucha humedad, algo que detectan en el taller con un dispositivo especial.
- Es aconsejable revisar cada cierto tiempo (cada dos o tres meses) que el líquido de frenos está en un nivel adecuado. Además, cuando vamos al taller para que revisen nuestro vehículo, suelen vigilar que las pastillas no estén desgastadas o que los discos se encuentren en buen estado.
