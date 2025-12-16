Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”

El chef Jordi Cruz, al frente del restaurante ABaC, acostumbrado a una vida acelerada entre restaurantes, rodajes y viajes constantes, ha encontrado en la movilidad eléctrica no solo una solución práctica, sino también un compromiso personal con el planeta. Con la Zero S como compañera diaria, Cruz habla sin tapujos de eficiencia, sensaciones y responsabilidad: desde la comodidad de moverse en silencio por Barcelona hasta la satisfacción de saber que, desde hace tres años, no necesita pasar por una gasolinera. Una conversación honesta y cercana sobre cómo la tecnología eléctrica puede transformar nuestra relación con la ciudad… y con el tiempo que ganamos al movernos mejor.

Jordi Cruz con la Zero S / Adri Martinez

Jordi, eres una persona acostumbrada a los ritmos rápidos de la cocina y del día a día. ¿Qué papel juega para ti la movilidad en tu rutina?

Te lo voy a decir de otra forma. Para mí moverme es una de las partes difíciles de todo lo que hago. O sea, como viajo mucho a Madrid por grabaciones y tengo los restaurantes en Barcelona, repartidos por la ciudad, pierdo mucho tiempo. Antes perdía mucho tiempo moviéndome y me gusta hacerlo fácil, hacerlo ameno para que no me quite energía o me canse. Los viajes a Madrid me lo soluciono más o menos con el tren. Y en Barcelona tengo un coche pequeño y una gran moto que me lo hacen muy ameno y rápido y sencillo; los dos eléctricos, claro.

¿Cuándo y cómo nació tu interés por la movilidad sostenible?

Es un tema de conciencia social. Yo creo que todos sentimos que al planeta le está pasando algo. Lo vemos con el cambio climático, con los sucesos que han pasado a nivel meteorológico. Nos está diciendo “oye chicos, estoy cambiando, o hacéis algo o tenemos un problema”. Y no es algo que tenga que hacer solo los gobiernos. Creo que cada uno puede poner su pequeño grano de arena. En mi caso me he instalado unas placas solares en casa y ya las estoy amortizando porque hace tres años que no piso una gasolinera. Estoy convencido. La gente dice “las baterías son caras”. Déjate de rollos. En tres años sin ir a la gasolinera he ahorrado mucho CO2 a la atmósfera y me gusta. Está bien. Es una cosa que no me ha costado nada y que me da una satisfacción personal.

La Zero S / Adri Martinez

Mucha gente asocia las motos eléctricas con algo “del futuro”. Tú que conduces una Zero S, ¿qué fue lo que más te sorprendió la primera vez que te subiste a ella?

Sobre todo la potencia. Es una moto muy bonita. Es una moto que te sientes que vas encima de una gran moto, pero que tiene otro tipo de agilidad. Es otra historia. Las sensaciones… Es rápida, potente. Pero otro tipo de potencia; más silenciosa. No he echado en falta el ruido ni el olor a gasolina. No sé por qué. Ahora escucho el ruido de los otros vehículos y me molesta. Voy sin hacer ruido, con seguridad y moviéndome de una forma ágil. Estoy encantado.

Como chef, estás muy familiarizado con el concepto de eficiencia en la cocina. ¿Encuentras algún paralelismo entre esa eficiencia y la experiencia de conducir una moto eléctrica?

Yo soy muy pragmático y muy ordenado. Creo que cada cosa tiene su tiempo. No me gusta nada perder el tiempo. Odio la pereza. Se lo digo a mis equipos: “cuesta lo mismo hacerlo bien que mal. Vamos a hacerlo bien”. Por lo tanto, tampoco es cuestión de ir corriendo a los sitios, sino de ir de una forma ágil, dinámica y natural. Y mi moto eléctrica me lo permite. Me permite aparcar rápido, me permite ir seguro y me permite disfrutar. Me permite llevar un aparato del que yo digo “Mira qué cosa más bonita llevo”. Sin ser estridente, para mí lo tiene todo y me ayuda en mi día a día. Es lo importante.

La Zero S / Adri Martinez

A nivel sensorial, la Zero S es silenciosa y suave. ¿Cómo influye eso en tu forma de conducir y en tu relación con la ciudad?

¿Sabes lo que pasa? Que dicen que no hace ruido. Sí hace ruido, hace el suyo. Tiene una música distinta, tiene un sonido distinto. Me recuerda las motos de las películas de ‘La Guerra de las Galaxias’, de Star Wars, que silbaban. Sí tiene su ruido. No es estridente. Simplemente carece del ‘brooom, brooom’. Yo estoy encantado por el ruido que hace y se escucha al acelerar. Es un sonido que me parece agradable, que me parece de potencia sin estridencias.

Para muchos usuarios, la autonomía y la recarga son temas clave. ¿Cómo gestionas tú estos aspectos en tu día a día con la Zero S?

Yo he tenido más miedo de quedarme sin gasolina que quedarme sin batería, francamente, porque gracias a Dios tengo bastante autonomía. La carga me dura muchos días porque tampoco hago muchísimos kilómetros; me muevo por toda Barcelona. Voy a mis cuatro restaurantes, pero no son 200 kilómetros y la carga me dura muchos días. Y en casa es que llego, enchufo y en dos o tres horas la tengo a tope. En el restaurante también tengo puntos de carga rápida. Es que no me cuesta nada. Es que nunca he tenido la sensación de quedarme sin batería. Nunca.

La Zero S / Adri Martinez

¿Crees que las motos eléctricas pueden ayudar a hacer las ciudades más habitables?

A ver. Solucionaría muchos problemas de movilidad. Está claro con el tema del ruido. Más solución aún con el tema de la polución. Más solución aún con el tema de espacios de aparcamiento. Hombre, la pregunta se responde sola.

¿Qué le dirías a alguien que está pensando en pasar de una moto de combustión a una eléctrica, pero todavía tiene dudas?

Bueno, es como aquel que no quiso comprarse un teléfono móvil en su momento. Tú podías vivir sin él, está bien. Me gusta la gente retro. Me gusta la gente que no le gustan las modernidades. Entiendo que la gente se aferre al pasado, pero inevitablemente tenemos que ir hacia el futuro. Y el futuro pasa por una movilidad eléctrica y sostenible. Es así. Es un hecho. Es algo que tardará más o tardará menos. Pero dentro de cuatro días los coches ya no funcionaran con gasolina y las motos tampoco. O sea que chico, ponte al día.

Jordi Cruz con la Zero S / Adri Martinez

Para terminar, ¿qué significa para ti, a nivel personal, conducir una Zero S? ¿Te aporta algo que va más allá del simple transporte?

Hombre, voy con la mejor moto eléctrica que hay en el mercado. Yo no soy una persona ostentosa. No me compraría un Ferrari, es un gran coche, pero me sentiría ridículo. Es un tema de vergüenza personal. Yo pasaría vergüenza en un semáforo con un Ferrari. Tuve una vez un coche de alta gama, un Aston Martin, porque me pareció más discreto y sin grandes estridencias. Cosas de juventud. Y como coche llevo un utilitario eléctrico muy sencillo y voy a gusto, pero con la moto me puedo permitir ir con el top de las motos, sin sentirme que voy con algo estridente. Al contrario, la gente me mira con curiosidad en los semáforos y me pregunta “perdona ¿qué moto es?” Y ves que a la gente que les gustan estas motos, la ven como una pieza de alta gama. Porque lo es. Es una moto cara, pero tiene su precio y es una moto que genera admiración y que genera curiosidad. Y que generan “bueno, oye, me gusta esta moto”. Y mola porque no te sientes estridente y vas con la mejor moto eléctrica que hay en el mercado.