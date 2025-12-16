La actualización que DS ha llevado a cabo en el DS 4 abarca todos los aspectos. Desde el nombre, que ahora pasa a denominarse DS nº 4, a cuestiones de diseño y por último a la mecánica con la llegada de una nueva versión eléctrica cien por cien que se suma a las versiones híbridas. Es una revolución con el objetivo de consolidarse como el modelo de mayor volumen para la marca y por ello incluso han reajustado precios.

DS nº4, muchos cambios y un nuevo motor eléctrico / DS

Nueva imagen

El primer cambio notable es el nuevo frontal que presenta un nuevo capó y grupos ópticos ofreciendo en conjunto una nueva firma lumínica que incluye el logo iluminado y que está inspirado en el nº8. Se han eliminado los cromados, lo que contribuye a darle más elegancia, mientras que en la zaga los pilotos presentan una nueva firma lumínica y en el portón se ha inscrito el nombre completo de la marca más grande y el nº 4 debajo. La imagen queda completada con un nuevo diseño de llantas de 19 pulgadas.

Pese a los cambios registrados las dimensiones no han variado. La longitud es de 4,40 metros, con una anchura de 1,87 metros, una altura de 1,49 metros y una distancia entre ejes de 2,67 metros. Por lo que respecta al maletero, en el híbrido ligero es de 430 litros, en el híbrido enchufable es de 390 litros y en la versión eléctrica es de 360 litros.

Uno de los cambios más notables es el nuevo frontal / DS

Interior acogedor

DS siempre ha primado la elegancia y el confort y eso se aprecia en el interior con los nuevos materiales en tapicerías y en los ajustes. El cambio más importante es la desaparición de la pantalla táctil ubicada entre los dos asientos en la consola central lo que ha permitido habilitar más huecos para guardar objetos. Por otro lado, la pantalla del cuadro de instrumentos crece hasta las 10,25 pulgadas mientras que la central se mantiene integrada al salpicadero y el sistema multimedia DS Iris System ahora incorpora integrado ChatGPT.

DS siempre ha primado la elegancia y el confort y eso se aprecia en el interior con los nuevos materiales en tapicerías y en los ajustes / DS

Nueva versión eléctrica

La gran novedad de esta actualización es la presencia de una versión eléctrica que viene a sumarse a las dos híbridas ya existentes. Se llama E-Tense y lleva un motor que rinde 213 CV de potencia. Va alimentado por una batería de 58,3 kWh de capacidad y permite ofrecer una autonomía de 450 kilómetros.

Esta batería puede recargarse en corriente alterna hasta 11 kW y en continua a 120 kW en cuyo caso permite recuperar 100 kilómetros en 11 minutos o en 30 minutos pasar del 20 al 80 por ciento de carga. Dispone de tres niveles de regeneración y tres modos de conducción (Eco, Normal y Sport). Tiene un consumo homologado de 15 kWh y en cuanto a prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.

La nueva firma lumínica está inspirada en el nº8 / DS

La gama de motores se completa con las dos versiones híbridas ya existentes pero mejoradas. La básica es un híbrido ligero de 48 V y va asociado a una caja automática de doble embrague de seis velocidades. Rinde 145 CV, tiene un consumo medio de 5,2 litros y puede alcanzar los 200 km/h.

La segunda versión es un híbrido enchufable que se ha mejorado. Conserva el motor de gasolina de 180 CV pero ahora el motor eléctrico con 125 CV es más potente lo que eleva a 225 CV la potencia total. La batería de 14,6 kWh es más grande y permite una autonomía eléctrica de 81 kilómetros. La transmisión es una nueva caja de cambios automática de doble embrague de siete velocidades. Para el mes de marzo llegará la versión diésel de 130 CV adaptado a la normativa Euro 6.e.

DS nº4, muchos cambios y un nuevo motor eléctrico / DS

El DS nº 4 se ofrece con dos niveles de acabado, Pallas y Etoile y una especial Jules Verne. El precio parte de 38.600 euros y para el híbrido enchufable y el eléctrico, el precio es el mismo y es de 45.400 euros.