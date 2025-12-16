La DGT advierte sobre el peligro del efecto túnel

Al volante debemos estar atentos a todo. Además, con las bajas temperaturas, las lluvias y la nieve, es fundamental conducir con precaución y respetando los límites de velocidad. La DGT advierte sobre el efecto túnel, un peligro que aparece cuando se circula por encima de la velocidad permitida.

El peligroso efecto túnel cuando circulas a gran velocidad / Getty Images

Estas son las sanciones a las que te enfrentarás si sobrepasas el límite de velocidad

En nuestro país una de las multas más comunes es la de velocidad. La Dirección General de Tráfico formuló en 2024 más de 5 millones de denuncias por incumplimiento de las normas de tráfico y seguridad vial. De todas estas multas, más de la mitad fueron por exceso de velocidad.

Exceder el límite de velocidad es una acción muy peligrosa en la carretera, ya que aumenta el riesgo de perder el control del vehículo, alarga la distancia de frenado y reduce la eficacia de los sistemas de seguridad, incrementando la gravedad de los accidentes y la probabilidad de lesiones graves. Estas son las sanciones:

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Recuerda que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.

Si superas el límite de velocidad y te colocas en la casilla de ‘muy grave’, además de la multa de 600 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir, este acto se puede considerar un delito según el artículo 379 del Código Penal. Esto podría conllevar una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y/o la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

Si se considera que también hubo conducción temeraria, la pena, según el artículo 380 del Código Penal, es todavía mayor, ya que sube a una pena de prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y/o privación del derecho a conducir de 6 a 10 años.

Coche yendo por encima de la velocidad permitida / Getty Images

La DGT advierte sobre el efecto túnel

Sobrepasar el límite de velocidad es muy peligroso, ya que también influye directamente en tus capacidades de visión del entorno y de los objetos u otros vehículos que hay en el exterior. Cuanto más rápido vayas, menos podrás ver a tu alrededor. Este es el llamado efecto túnel.

La DGT explica que el efecto túnel aparece “cuando circulamos a mucha velocidad”, porque “se reduce el campo visual e impide percibir bien los peligros que se presentan por los laterales”. Esto hace que se pierda la “capacidad de anticipación y reacción ante un imprevisto”.

Cuando te encuentras detenido con tu vehículo la visión que tienes del entorno es de 180 grados. Sin embargo, cuando superas los 130 km/h la nitidez de lo que tienes alrededor se pierde casi por completo debido al efecto túnel, teniendo un ángulo de visión de unos 30 grados.

El efecto túnel provoca que pierdas la capacidad de medir correctamente las distancias y los elementos del entorno, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de sufrir un accidente a medida que incrementa la velocidad a la que circulas.