Subimos al nuevo Volkswagen ID Polo camuflado: un eléctrico que no lo parece

Parece una nueva generación del Polo, pero bajó su capó se esconde un motor 100% eléctrico. El nuevo Volkswagen ID Polo marca la nueva era de vehículos eléctricos de la marca alemana y también del grupo.

Sin perder la sensatez y la practicidad que ha marcado, en general, el desarrollo de los coches eléctricos; el ID Polo quiere añadir a la ecuación las emociones. Para ello, lo primero que ha hecho Volkswagen es recuperar un nombre mítico en su catálogo.

Nueva plataforma

Lo segundo, ha sido mejorar la conocida plataforma eléctrica MEB, creando la MEB+, y cambiar la arquitectura y el tren motriz para recuperar al volante de este ID Polo la sensación de conducir un Volkswagen. La batería sigue estando, plana, en el piso del coche, para dar un mayor espacio al interior del coche, y se ha mejorado la eficiencia, reduciendo al mismo tiempo los costes de fabricación.

Nuevo ID Polo / Volkswagen

Además el nuevo Polo eléctrico disfruta de un maletero de 435 litros. Mide 4,053 metros de largo, 1,816 de ancho y 1,53 de alto, con una distancia entre ejes de 2,6 metros, lo que le da una capacidad interior óptima para su segmento, que no es otro que es los compactos. Pese a ese marcado carácter urbano, el nuevo ID Polo se desenvuelve muy bien en carretera gracias a la potencia de su motor y su comportamiento dinámico.

Nueva batería y nuevo motor

La batería está estructurada con las celdas directamente integradas en el conjunto final, reduciendo el peso y el coste y aumentando la densidad energética. Va a haber dos tamaños de batería, una de 37 kWh y otra, NMC, de 52 kWh, que permitirá alcanzar hasta los 450 kilómetros de autonomía. La carga máxima de la batería carga será a 130 kW (de 10 a 80% en 23 minutos) y de 90 kW para la pequeña (de 10 a 80% en 27 minutos).

Nuevo ID Polo / Volkswagen

Con esa nueva MEB+ de base, se ha montado un motor APP290 de tracción delantera (290 es el par máximo), volviendo así a la esencia de Volkswagen, acompañado de un brazo delantero McPherson y un eje trasero semirrígido, que optimiza el peso del coche y mejora la capacidad del maletero. Las potencias van a ser cuatro: 116 y 135 CV para la batería pequeña, 211 y en el futuro un GTI de 226 CV para la batería grande.

Divertido

El resultado es un coche práctico, ágil y divertido de conducir en curvas, al menos en esa versión de 211 CV con batería de 52 kWh. En otras palabras, es un eléctrico, con su estimada para algunos etiqueta Cero de la DGT, que no lo parece. Esta es la conclusión después de probarlo por una carretera de curvas cerca de Barcelona.

Nuevo ID Polo / Volkswagen

No se nota esa sensación del freno que caracteriza, por norma general, a una gran parte de los coches eléctricos, y es que Volkswagen ha trabajado en la frenada con un sistema one-box y una mejor sensación en la recuperación de energía (eso sí, no lleva levas para regularla, como sí hacen otro modelos). Acelera con brío y la entrada en las curvas y la estabilidad permite exprimir al máximo el coche como si fuera un Polo de toda la vida.

¿Y el precio?

Contemplando también el interior del nuevo ID Polo, del que todavía no se pueden dar detalles (pero que se darán), la sensación general que queda después de probarlo es que es un coche muy bien pensado: práctico, moderno, lejos de exageraciones y con un claro componente emocional.

Nuevo ID Polo / Volkswagen

Respecto al precio, todavía no hay nada confirmado definitivamente, pero se ha repetido varias veces una cifra: por debajo de los 25.000 euros (se entiende para la versión de acceso). Con este coche y la reducción de costes que ha acompañado el desarrollo de la plataforma MEB+, la intención que ha declarado Volkswagen es la de democratizar el acceso al coche eléctrico (sin perder el gusto por conducir).