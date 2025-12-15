El Jeep Wrangler Whitecap vuelve a sus orígenes con la edición

Jeep continúa celebrando sus 85 años de historia con una serie de ediciones especiales que miran directamente a su pasado. Tras el debut del Moab 392 en noviembre, la marca presenta ahora el Jeep Wrangler Whitecap, la segunda entrega del programa Twelve 4 Twelve, una iniciativa que irá desvelando un Wrangler especial cada mes a lo largo de un año completo.

Jeep Wrangler Whitecap / Jeep

En este caso, el protagonismo no está en la potencia, sino en la estética que definió el origen de la marca. El Whitecap toma como referencia los primeros Jeep CJ, más concretamente aquellos que montaban techo rígido en color blanco, un rasgo muy reconocible que ahora se recupera con una interpretación actual. Esta clave visual se extiende también a la parrilla frontal de siete ranuras, creando un contraste muy marcado con el color de la carrocería. A ello se suman los adhesivos específicos con la inscripción “1941” en los laterales y, en el caso del Rubicon, también en el capó, reforzando ese mensaje de herencia y continuidad.

Jeep CJ / Stellantis

El Jeep Wrangler Whitecap se ofrece exclusivamente con carrocería de cuatro puertas y sobre los acabados Sahara y Rubicon. La serie especial no sustituye a estas versiones, sino que se concibe como un paquete estético y de equipamiento añadido sobre ellas, manteniendo intactas sus características principales.

A nivel mecánico no se introducen novedades específicas para esta edición. El Whitecap puede asociarse al motor turbo de 2.0 litros o al V6 de 3.6 litros, siempre con el sistema de tracción característico de la marca mediante las cajas de transferencia Selec-Trac, en configuración conectable o permanente según versión. Es decir, la base técnica es la ya conocida del Wrangler, con su enfoque claramente orientado al uso fuera del asfalto.

Jeep Wrangler Whitecap / Jeep

Entre los elementos opcionales destaca el techo eléctrico Sky One-Touch, que en este caso puede configurarse con detalles en blanco para mantener la coherencia estética del conjunto. En cuanto al precio, el Whitecap parte de un coste adicional contenido, con un sobreprecio que arranca en los 495 dólares sobre el Rubicon X y que varía en función del acabado elegido y del equipamiento incluido. Una forma de acceder a una edición con identidad propia sin necesidad de dar un salto completo a una versión distinta.

Con este Wrangler Whitecap, Jeep demuestra que su historia sigue estando muy presente en la actualidad. No es una edición pensada para sorprender por cifras, sino para conectar con los amantes más incondicionales de la marca.