Hyundai estrena el IONIQ 6 N: potente, refinado y eléctrico

Desde sus orígenes en el automovilismo electrificado con Pure ETCR hasta el desarrollo de vehículos eléctricos aptos para circuito y calle, la sección “N” de Hyundai ha buscado siempre redefinir los límites de la electrificación de alto rendimiento. Por ello, el IONIQ 6 N hizo su debut en el AutoMobility celebrado en Los Ángeles (EEUU), suponiendo un hito importante en el continuo avance de Hyundai hacia la electrificación.

"Con IONIQ 6 N, Hyundai pretende elevar su oferta y atraer a los conductores con sistemas de propulsión electrificados que ofrecen a los entusiastas del alto rendimiento una nueva y emocionante vía para electrificar su pasión tanto en carretera como en pista”, afirmó José Muñoz, presidente y CEO de Hyundai Motor Company.

Hyundai estrena el IONIQ 6 N, su eléctrico de altas prestaciones / LARRY CHEN

La excelencia en el rendimiento

En el núcleo del IONIQ 6 N se encuentra la pasión de Hyundai por crear vehículos eléctricos de alto rendimiento que ofrezcan una experiencia de conducción visceralmente atractiva. La visión N está respaldada por las credenciales de rendimiento de los tres pilares de la marca N: provocador en curvas, capacidad para circuitos y deportivo de uso diario.

Estas prioridades de desarrollo garantizan que el IONIQ 6 N está diseñado tanto para emocionar en la pista como para conservar el refinamiento necesario para la conducción diaria, con un notable equilibrio entre prestaciones y practicidad.

Entre las principales innovaciones técnicas se incluyen una geometría de suspensión totalmente rediseñada para una conducción superior, un sistema N e-Shift (cambio de marchas virtual) mejorado con relaciones de cambio más cortas y un refinado sistema N Active Sound +.

Al integrar estas tecnologías de vanguardia, el IONIQ 6 N no sólo ejemplifica la búsqueda de la excelencia en el rendimiento de Hyundai N, sino que también señala un futuro brillante para los vehículos eléctricos dentro del segmento de vehículos eléctricos de alto rendimiento.

Hyundai estrena el IONIQ 6 N, su eléctrico de altas prestaciones / LARRY CHEN

Provocador en curvas

El IONIQ 6 N ofrece una precisión excepcional en las curvas gracias a la geometría avanzada de la suspensión y a un chasis rediseñado para un manejo superior. Los amortiguadores de la suspensión controlada electrónicamente (ECS) mejoran el agarre y la estabilidad, garantizando un gran rendimiento en carreteras con curvas y circuitos exigentes.

En cuanto a la aerodinámica, Hyundai ha incluido un alerón trasero en forma de cuello de cisne inspirado en los deportes de motor además de unos guardabarros ensanchados, con el objetivo de proporcionar una mayor carga aerodinámica.

La rigidez de la carrocería se ha reforzado mediante puntos de soldadura adicionales, adhesivos y refuerzos estructurales. Entre las principales mejoras se incluyen una barra estabilizadora trasera más rígida y un refuerzo estructural de los bajos, que mejoran la capacidad de carga y la rigidez de la carrocería trasera para obtener una respuesta de la dirección más nítida, reducir las vibraciones y mejorar la calidad de marcha.

Hyundai ha incluido un alerón trasero en forma de cuello de cisne / LARRY CHEN

Ingeniería de precisión para el máximo rendimiento

El IONIQ 6 N está meticulosamente diseñado para destacar en circuito, ofreciendo una experiencia electrificada que combina a la perfección potencia, control y tecnologías avanzadas.

Su sistema integrado de electrónica de potencia ofrece una eficiencia y una potencia significativamente superiores a las del modelo estándar, lo que permite obtener el máximo rendimiento. Hablamos de unos impresionantes 641 CV y 770 Nm de par, acelerando de 0 a 100 km/h en menos de 3,2 segundos y alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 260 km/h.

Para satisfacer las rigurosas exigencias de la conducción de alto rendimiento, el IONIQ 6 N cuenta con el avanzado sistema N Battery. Optimizado para la gestión de la temperatura, se adapta perfectamente a situaciones de resistencia, aceleración y agotamiento, según lo desee el conductor.

La batería también ofrece una mayor potencia y una densidad de energía mejorada para una mayor autonomía y capacidad de respuesta. A ello contribuye la unidad de control de carga integrada (ICCU) mejorada, que aumenta la densidad de potencia y la capacidad de carga. Con una innovadora arquitectura de carga múltiple de 400V-800V, IONIQ 6 N alcanza una carga del 10-80% en sólo 18 minutos cuando se conecta a un cargador ultrarrápido.

El IONIQ 6 N es tan comfortable como emocionante / Hyundai

Un coche deportivo para todos los días

Diseñado para ser tan confortable como emocionante, el IONIQ 6 N cuenta con un equilibrado sistema de suspensión y chasis que mantiene el confort de marcha sin comprometer el comportamiento dinámico. Tanto si te desplazas por calles urbanas como por largas autopistas, IONIQ 6 N consigue una transición perfecta entre la euforia electrificada y la practicidad del día a día.

Al combinar tecnología innovadora con facilidad de uso diario, el IONIQ 6 N ofrece una experiencia de conducción que es tan gratificante en el día a día como en el circuito, consolidando su posición como el deportivo de uso diario definitivo.

Los nuevos amortiguadores ECS mejoran aún más el dinamismo de conducción: mediante la integración de sensores de recorrido, el sistema permite una amplia gama de ajustes de la fuerza de amortiguación para adaptarse a las distintas condiciones de conducción, desde los desplazamientos diarios hasta las intensas sesiones en circuito. El resultado es una mejor calidad de conducción y un manejo más predecible y sensible con el mínimo compromiso.

Hyundai estrena el IONIQ 6 N, su eléctrico de altas prestaciones / LARRY CHEN

Diseño y personalización

El IONIQ 6 N destaca por su acabado exterior Performance Blue Pearl y sus guardabarros ensanchados, que subrayan su identidad de alto rendimiento. Las llantas forjadas de 20 pulgadas de serie completan la agresiva postura, mientras que los conductores que busquen un toque personalizado pueden mejorar su vehículo con las piezas de rendimiento N: mejoras inspiradas en los circuitos y diseñadas para su uso tanto en la calle como en circuito.

Las opciones adicionales de color exterior incluyen Serenity White Pearl, Nocturne Grey Matte, Nocturne Grey Metallic y Abyss Black Pearl. En el interior, la cabina está optimizada para una conducción de alto rendimiento. El tono lo marca una temática monocromática en negro con detalles en Performance Blue, complementada con asientos envolventes tapizados en ante Alcantara y cuero genuino para un apoyo óptimo durante la conducción deportiva.

Cada detalle refuerza la implicación del conductor. El exclusivo volante N Pasubio, con marca central, cuenta con botones N1/N2 específicos para una selección rápida del modo, mientras que los pedales metálicos exclusivos de N garantizan una frenada precisa y una respuesta estable.

En sincronía con el lanzamiento del IONIQ 6 N, estará disponible una gama de piezas N Performance Parts, tanto para el IONIQ 6 N como para los otros modelos ‘N’ de EE.UU: el IONIQ 5 N y el Elantra N. Estas piezas permiten a los clientes personalizar aún más su vehículo y experimentar un rendimiento y una estética inspirados en la pista, tanto en la calle como en el circuito.