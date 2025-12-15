La DGT alerta e inicia una campaña de vigilancia para evitar esta acción habitual en Navidad

Llegan las Navidades, fechas señaladas en rojo en los calendarios de los españoles. Con ello, mucha gente se desplaza para estar cerca de sus familiares, amigos y seres queridos. La DGT alerta sobre una práctica peligrosa en esta época del año, y comienza una campaña especial de vigilancia.

La Guardia Civil para a un coche / Getty Images

¿Cómo debes evitar un accidente en la carretera?

Al volante hay que estar alerta a todo, y cualquier distracción puede provocar un accidente de tráfico. Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia cuando conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Los despistes al volante se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024.

Debemos estar concentrados en la conducción y evitar las distracciones. Para evitar accidentes de tráfico, sigue estos consejos:

No excedas el límite de velocidad: Es una acción muy peligrosa en la carretera. Según la DGT, en 2024 la velocidad fue uno de los factores recurrentes en el 24% de los siniestros mortales . Además de ser una de las multas más habituales, te pueden sancionar con hasta 600 euros y 6 puntos del carnet de conducir.

No utilices el teléfono móvil al volante: Es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal. Sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carnet de conducir.

Es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal. . Fumar mientras conduces: En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero si supone una distracción, te multarán con unos 200 euros, pero todo depende de la gravedad. Si tiras las colillas del cigarrillo por la ventana, te sancionarán con 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir.

Mucho cuidado con los accidentes de tráfico / Freepik

La DGT está alerta e inicia una nueva campaña de vigilancia

Llegan las Navidades, época de muchos desplazamientos por las carreteras españolas. Además, debemos tener cuidado con las lluvias y la nieve. La Dirección General de Tráfico inicia desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de diciembre, una campaña especial de vigilancia y control de alcohol y otras drogas.

Navidad es la época en la que más nos juntamos y en comidas, cenas o encuentros con nuestros seremos queridos debemos tener cuidado. Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a conducir es muy peligroso porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%.

La DGT establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre. Además te pueden poner duras sanciones si te pones al volante bajo los efectos del alcohol y las drogas. Estas son las multas: