¿Cómo puedo desempañar los cristales del coche?

Estamos entrando en invierno, la época más fría del año en España. Además de las bajas temperaturas, es probable que nieve y llueva. En estas condiciones los cristales del coche se pueden empañar. Mantener una buena visibilidad al volante es fundamental para conducir con seguridad. ¿Sabes cómo puedes desempañar los cristales del coche?

Cristal empañado por el frío y la lluvia / Freepik

Multas por conducir sin visibilidad

Cerca del 20% de los accidentes mortales se producen bajo condiciones meteorológicas adversas como niebla, lluvia, granizo o nieve, según un estudio sobre visibilidad e iluminación del RACE (Real Automóvil Club de España). En muchos de estos casos, el vaho dentro del vehículo es un factor determinante. Circular con una mala visibilidad puede ser muy peligroso, y ser la razón de provocar o tener un accidente de tráfico.

Además del peligro que conlleva, conducir con los cristales sucios o empañados puede ser motivo de multa. El reglamento en España indica que el parabrisas, aunque no tiene que estar impecable, debe estar lo suficientemente limpio para que no impida la correcta visión del conductor. Además, en los espejos retrovisores y el resto de los cristales del coche se aplica la misma norma que en el parabrisas.

Si llevas el parabrisas, tanto delantero como trasero, sucio, las lunas empañadas o con restos de nieve o hielo, así como rayaduras profundas o grietas, pueden imponerte una multa de 200 euros por ser un riesgo para la seguridad vial. Además, si el agente considera que la visibilidad es insuficiente, puede llegar a inmovilizar el vehículo.

Hombre conduciendo con el cristal empañado por frío y lluvia / Freepik

Así puedes desempañar los cristales de tu coche

Lo más efectivo para quitar el vaho de los cristales es activar el aire caliente y dirigirlo hacia la parte superior del coche para que seque la humedad que está acumulada. Si tu vehículo tiene un climatizador, adapta la temperatura entre los 21 y 23ºC, y así evitarás que el coche se empañe. Si esto sucede, los coches suelen tener un botón (tiene el símbolo de un parabrisas con tres flechas onduladas apuntando hacia arriba) con el que se consigue desempañar la luna delantera en poco menos de un minuto. Este botón activa la máxima potencia del aire caliente o el aire acondicionado.

Un consejo muy importante es que no utilices un paño o la mano para limpiar el vaho. Con esto sólo conseguirás un resultado temporal y además, removerás el polvo que está acumulado en el cristal y dejarás manchas cuando el cristal se haya desempañado. En los coches más antiguos no hay ningún sistema para quitar el vaho rápidamente. Por eso, debes llevar las ventanas un poco abiertas o poner la calefacción, con cuidado de que no aparezca el vaho.

Para desempañar los cristales también existen métodos caseros, como utilizar una patata, gel para afeitarse o jabón para lavarse las manos. Pero también debes saber que existen productos específicos en el mercado que son más efectivos, como los pulverizadores que evitan que se produzca la condensación en los cristales del coche. Sólo tienes que aplicar el producto, extenderlo con una bayeta de microfibras y dejarlo secar.