Coches premium vs superventas: La dualidad del mercado automovilístico español

El mercado de vehículos de ocasión en España avanza a dos ritmos muy distintos: mientras los coches premium se consolidan como una opción más moderna, tecnológica y orientada a un comprador exigente, los modelos más vendidos del mercado general continúan dominando por volumen gracias a su accesibilidad y a una demanda constante en todo el país.

Esta dualidad refleja un parque automovilístico polarizado, donde conviven vehículos de alta gama cada vez más jóvenes y eficientes con superventas más antiguos y de uso intensivo, mostrando que las tendencias de compra y movilidad son muy diferentes entre ambos segmentos.

El mercado de vehículos de ocasión en España avanza a dos ritmos muy distintos / Archivo

Dos grupos muy opuestos

Desde CARFAX -proveedor de historiales de vehículos en España y Europa-, han radiografiado tanto el segmento de la gama alta, formado por el Audi Q5, el Mercedes GLC y el BMW X1 así como el de los coches favoritos por los usuarios, formado por el Seat Ibiza, el Dacia Sandero y el Toyota Corolla.

Mientras que los superventas reúnen vehículos más antiguos y con mayor kilometraje, los premium destacan por su menor edad y mejores prestaciones, aunque presentan un porcentaje más alto de importaciones y siniestros previos. Esta dualidad define un mercado español de ocasión con dos velocidades y tendencias muy diferenciadas.

Menos edad y kilometraje, pero más riesgos asociados

Los coches premium usados en España son, de media, la mitad de jóvenes que los modelos más vendidos del mercado general, pero concentran un mayor porcentaje de riesgos asociados.

Frente a los 13,6 años de antigüedad y 164.000 km de media de los superventas, los coches de alta gama tienen 6,2 años de media y 127.000 kilómetros recorridos, cifra que se eleva hasta los 149.000 km en el caso de vehículos importados.

Mientras que los Ibiza, Sandero o Corolla muestran un uso intensivo, ya que el 48% del total tiene 15 o más años, la franja de edad mayoritaria para los Q5, GLC o X1 se encuentra entre los 7 y 9 años, concentrando un 30% de todas las unidades.

Sin embargo, los vehículos premium, que suelen proceder en su mayoría de flotas líderes, presentan riesgos ligeramente más altos que los modelos más vendidos, con un 18% frente al 16%. Estos riesgos incluyen importaciones, posibles manipulaciones del cuentakilómetros, uso previo como vehículo de alquiler o daños y accidentes anteriores.

Cabe destacar que ambos segmentos se sitúan por debajo de la media nacional, lo que los convierte en opciones fiables para la circulación.

Coches premium vs superventas: La dualidad del mercado automovilístico español / Carfax

Los premium incorporan más tecnología híbrida que gasolina

Uno de los puntos más destacados de los coches de alta gama analizados es la tendencia hacia la tecnología híbrida. Según los datos del parque analizado, el 29% de los vehículos premium son híbridos, aunque el diésel sigue siendo el favorito con un 64% y la gasolina ocupa un papel residual con un 6%.

Por otro lado, el 54% de los coches generalistas funcionan con gasolina, un 37% con diésel y solo un 9% son híbridos. Este bajo porcentaje refleja también la antigüedad media de estos vehículos, ya que los modelos más recientes, que se concentran en el segmento premium, tienden a incorporar motorizaciones híbridas, evidenciando que la electrificación avanza con más rapidez en ese mercado.

En cuanto a la localización de los vehículos, Madrid es el epicentro de los premium, con un 29% del total en la región, seguida de Barcelona (7%) y Valencia (4%). Por su parte, los coches superventas están más repartidos por el país, aún teniendo en cuenta que el podio lo ocupan las mismas ciudades: Madrid (15%), Barcelona (10%), Valencia (4%).

Ya sea por los riesgos asociados a los coches premium o por las posibles irregularidades en los superventas, contar con información confiable se vuelve esencial: proporciona información detallada sobre la procedencia, los posibles daños previos y el estado real del vehículo, garantizando así una compra más segura y consciente para el consumidor.