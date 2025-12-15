¿Qué debes hacer para no tener un accidente por aquaplaning? Estos son los consejos de la DGT

Al volante debemos estar atentos a todo y extremar las precauciones. Las tormentas están y seguirán azotando a la Península durante esta semana y la que viene. Con las lluvias hay que conducir con cautela y tener cuidado con el aquaplaning. Estos son los consejos que da la DGT para evitar accidentes de tráfico en estas condiciones.

Mujer conduciendo con lluvia / Freepik

¿Cómo debes revisar tus neumáticos, según la DGT?

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, por lo que su correcto estado es fundamental para garantizar la seguridad en la conducción. Debes asegurarte de que las ruedas de tu vehículo están en buen estado para no tener ningún imprevisto o accidente de tráfico. Estos son los consejos que da la DGT para revisar las ruedas de tu vehículo:

Comprueba que la presión de cada neumático es la recomendada por el fabricante: Revisa la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, y la debes ajustar a la indicaba por el fabricante del vehículo. Recuerda comprobar las presiones de los neumáticos en frío , porque si lo haces en caliente, la medición se desvirtúa.

Chequea la profundidad de la banda de rodadura (mínimo legal: 1,6 milímetros): Debes revisar los neumáticos de vez en cuando en busca de posibles grietas, cortes, deformaciones u objetos incrustados. Una rueda con defectos puede ser peligrosa durante un viaje largo en el que se circule a alta velocidad de forma continuada. Recuerda que, cuando te acercas al límite legal de 1,6 milímetros de profundidad de la banda de rodadura, la capacidad de evitar el aquaplaning se reduce y, además, está prohibido circular con menor profundidad (multa de 200 euros por cada neumático).

Inspecciona al menos una vez al mes los neumáticos o antes de hacer un viaje largo.

Revisar los neumáticos de tu coche / Getty Images

¿Qué debes hacer para no tener un accidente por aquaplaning?

Cuando llueve hay que prestar mucha atención a los neumáticos y a la conducción. Con las tormentas, puede producirse aquaplaning, una situación en la que el agua acumulada en la calzada hace que el neumático pierda agarre y el vehículo se deslice. La Dirección General de Tráfico recuerda que para evitarlo es imprescindible tener los neumáticos en perfecto estado y reducir la velocidad. Si se produce el aquaplaning, esto es lo que debes hacer para evitar un accidente de tráfico: