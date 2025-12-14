El regalo estrella y útil para conductores esta Navidad

Se acerca Navidad, época de regalos y en muchas ocasiones no sabemos que dar. Desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar la luz V16 en tu vehículo, y puede ser el regalo perfecto para estas Navidades. Pero ojo, debes tener cuidado porque no vale cualquier baliza.

La baliza V16 de Osram / Osram

¿Qué debe tener una buena baliza V16?

En menos de 1 mes cambia la normativa y el 65% de los conductores españoles aún no la conoce, según datos del estudio de Osram, pioneros en soluciones diferenciadoras de luz y sensores con más de 110 años de experiencia en el sector. Pese a la cercanía de la fecha, solo un 8% de los conductores dispone ya de una baliza conectada, mientras que el 88% continúa utilizando los triángulos tradicionales como método principal de señalización.

La baliza LEDguardian Road Flare Signal V16 IoT de Osram es el regalo perfecto y útil de Navidad, además de ser el mejor ejemplo de una buena V16 conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico. Estas son las características de la luz V16 de Osram:

Es una luz de emergencia certificada, homologada y con tarjeta SIM integrada que transfiere de forma anónima los datos a la plataforma de la DGT 3.0, que emite una luz de advertencia de color naranja visible desde una distancia de hasta 1.000 metros.

integrada que transfiere de forma anónima los datos a la plataforma de la DGT 3.0, que emite una de color naranja una distancia La baliza V16 de Osram funciona con una pila cuadrada de 9 V , que ofrece mayor capacidad y menor degradación con el paso del tiempo . Además, tiene 10 Led de alta potencia y larga duración, un indicador de batería, y una autonomía que alcanza hasta las 2,5 horas.

funciona con una , que ofrece . Además, tiene 10 Led de alta potencia y larga duración, un indicador de batería, y una que alcanza La luz LEDguardian Road Flare Signal V16 IoT de Osram están diseñadas para soportar distintas condiciones exteriores, como lluvia, nieve o niebla, y están fabricadas para durar.

están diseñadas para soportar distintas condiciones exteriores, como lluvia, nieve o niebla, y están Lo que hace fiable a la baliza de Osram es que disponen de un número IMEI único , similar al que llevan los móviles, que identifica cada unidad y garantiza que no sea una falsificación. También llevan un código de identificación que debe empezar con LCOE o IDIADA, seguido de números. Esto confirma que ha sido aprobada y cumple con los estándares legales de visibilidad, autonomía y conectividad. Además, el “Certificada DGT 3.0” debe estar grabado, impreso o unido permanentemente a la carcasa de la luz V16.

a la baliza de Osram es que disponen de un , similar al que llevan los móviles, que identifica cada unidad y garantiza que no sea una falsificación. También llevan un que debe empezar con Esto confirma que ha sido aprobada y cumple con los estándares legales de visibilidad, autonomía y conectividad. Además, el debe estar grabado, impreso o unido permanentemente a la carcasa de la luz V16. La capacidad lumínica de la LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT es insuperable. Si tuvieras algún problema, Osram te ofrece una garantía de 12 años.

La baliza V16 de Osram / Osram

Si no tienes una baliza V16 homologada en tu vehículo, te expones a esto

El regalo útil y perfecto para estas Navidades es la baliza V16 conectada de Osram ya que a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevarla en tu vehículo, ya que si no te sancionarán. La multa por no llevar la luz V16 oscila entre los 80 hasta los 200 euros, pero puede ser mucho más grave si tienes un accidente de tráfico.

En situaciones graves, como un siniestro con víctimas mortales, no haber señalizado correctamente puede ser interpretado como una imprudencia grave. Si un juez considera que la ausencia de la V16 fue causa directa del daño, el conductor se enfrenta a penas de prisión y retirada del carnet de conducir. Además, las compañías aseguradoras pueden acogerse a la “acción de repetición” para reclamar al conductor el dinero abonado a los perjudicados, si se demuestra que hubo un incumplimiento grave de las normas al no utilizar la V16. Para quitarte de problemas, regala las balizas V16 homologadas de Osram, que las puedes comprar aquí.