Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche un GT3 pensado para coleccionistas

El Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche no es una especial como otras, es un homenaje al creador del modelo más mítico de la firma alemana. Coincidiendo con el 90 aniversario del nacimiento de Ferdinand Alexander Porsche, la marca ha querido rendirle homenaje con un modelo profundamente personal, desarrollado por el departamento Sonderwunsch y limitado a solo 90 unidades en todo el mundo.

Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche / Porsche

El punto de partida es un 911 de la serie G que F. A. Porsche utilizó en los años 80, reinterpretado con un lenguaje actual pero cargado de guiños al pasado. El exclusivo color verde F. A. metalizado, creado a partir del verde Oak metalizado original, es uno de los elementos más reconocibles de esta versión tan especial. No se trata de una pintura más dentro del catálogo, sino de un tono desarrollado junto a la familia Porsche y que, además, estrena una nueva identificación específica para los colores Paint to Sample Plus.

El exterior suma detalles específicos que refuerzan su condición de pieza de colección. Las llantas Sport Classic en negro satinado brillante, inspiradas en las clásicas Fuchs, incorporan tuerca central y el histórico escudo de 1963. En la rejilla trasera, una insignia chapada en oro con el logotipo “90 F. A. Porsche” deja claro que no estamos ante un GT3 convencional.

Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche / Porsche

El interior es, probablemente, donde mejor se entiende el sentido del proyecto. La tapicería combina cuero Club marrón Truffle con costuras en beige Chalk y el tejido F. A. Grid-Weave, presente en los asientos, la guantera y los accesorios. Este patrón reproduce el estampado de una de las chaquetas favoritas de F. A. Porsche, un detalle íntimo que conecta el coche con la historia personal del diseñador. A ello se suman elementos como el pomo de la palanca de cambios en madera de nogal, con la firma grabada, o la placa “One of 90” integrada en el salpicadero.

Cada unidad incluye además un Chronograph 1 de Porsche Design creado en exclusiva para esta edición y una bolsa de fin de semana a juego con el interior del coche. Como complemento al aniversario, también regresa el trineo deportivo Porsche Junior, reinterpretado en fibra de carbono y limitado igualmente a 90 unidades.

Interior del Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche / Porsche

La base es el 911 GT3 con paquete Touring, la versión más discreta del GT3, sin alerón fijo y con un enfoque más purista. Bajo el capó trasero se mantiene el motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros, con 510 CV y 450 Nm. El precio en España está fijado en 408.806 euros, y las primeras unidades podrán encargarse a partir de abril de 2026, con producción prevista para la segunda mitad de ese año.

Más allá de cifras y equipamiento, este Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche es una declaración de principios. Un coche pensado para amantes y coleccionistas de la firma alemana.