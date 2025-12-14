La edad es solo un número: más de 1 millón de mujeres mayores de 65 años tienen vehículo propio

Los cambios sociológicos se ven en la carretera. En España había, a cierre del año pasado, 1,2 millones de mujeres de más de 65 años con un vehículo (y un seguro del automóvil) a su nombre. En 2011, eran poco más de 383.000. Es decir, en 14 años se ha triplicado el volumen de conductoras sénior, según datos recabados por UNESPA.

Los seguros de automóvil identifican al conductor principal asociado a cada vehículo, habitualmente el propietario. Cerca de 8,7 millones de mujeres de todas las edades figuraban en 2024 como titulares del contrato de seguro de un vehículo en el país.

Un panorama muy distinto con los años

Los datos que manejan las aseguradoras corresponden a las primeras conductoras o conductoras habituales de un vehículo. Esta información difiere de la que dispone la Dirección General de Tráfico (DGT) en su Anuario estadístico general. En este documento, el Ministerio del Interior contabiliza 12,2 millones de mujeres con permiso de conducir. O lo que es lo mismo, ellas constituyen un 43,4% del total de los conductores.

Los datos del seguro son reflejo de los cambios socioeconómicos vividos por España en las últimas décadas. Las conductoras sénior de hoy son las mujeres de mediana edad de los años ochenta, noventa y primeros dos mil. Son mujeres que han trabajado, han tenido sus propios ingresos y el deseo o la necesidad de contar con un vehículo a su nombre.

Es por eso que hoy hay 1,2 millones de primeras conductoras de más de 65 años. Este panorama es muy distinto del que vivieron las mujeres de mediana edad de las décadas sesenta y setenta. Bastantes menos mujeres de aquellas generaciones llegaron a sacarse el carnet de conducir y, mucho menos, tuvieron un coche propio.

Menos conductoras jóvenes

El seguro del automóvil también es reflejo de otros cambios sociodemográficos. Hoy hay, por ejemplo, la mitad de conductoras de entre 25 y 35 años que en 2011. Esto ocurre por varios motivos. En primer lugar, por la caída de la natalidad. Los nacimientos se redujeron en España significativamente a partir de la década de los ochenta y esto hace que la llamada “generación millenial” (los nacidos entre 1981 y 1996) sea menos populosa que la del “baby boom” (nacidos 1958-1975).

En segundo lugar, están las otras alternativas de movilidad. La red de transporte público es extensa en todos los grandes núcleos urbanos de España y existen varias alternativas de movilidad privadas (taxis, vehículos de transporte con conductor, bicicletas…).

Las mujeres muestran una mayor inclinación que los hombres a contratar coberturas voluntarias en el seguro del automóvil / Freepik

El tercer motivo que provoca que hoy haya menos conductoras veinteañeras y treintañeras que antaño es que los más jóvenes no otorgan al coche la misma importancia cultural que le dieron generaciones anteriores o, simplemente, prefieran no incurrir en los gastos que conlleva tener un vehículo propio.

Aunque en términos absolutos desciende la cantidad de conductoras jóvenes y de mediana edad, este sigue siendo el tramo de edad donde las mujeres de edad constituyen una mayor proporción de los conductores. En concreto, ellas son el 33% de todos los titulares de un seguro del automóvil de entre 18 y 30 años. A pesar de todo, esta ratio se encuentra lejos del 45% de los conductores que llegaron a representar las mujeres jóvenes en el año 2010.

El coche, lo más demandado

Un repaso a las tipologías de vehículos desvela cuáles son las alternativas preferidas por las mujeres a la hora de conducir. De acuerdo con los datos de las aseguradoras, ellas son titulares del 26,6% de todos los seguros para vehículos a motor. El coche es el vehículo por el que sienten una mayor predilección. El 31% de los turismos en España pertenece a una mujer.

Le siguen en importancia los ciclomotores (20%) y los escúteres (19%). Muy pocas mujeres son titulares de un vehículo pesado o de trabajo (maquinaria industrial, tractores, autobuses, camiones, remolques…). También es poco frecuente que figuren como propietarias de motocicletas.

Diferencias según el territorio

El peso de las mujeres entre los conductores habituales es mayor en las provincias insulares: en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Islas Baleares y Pontevedra superan el 30%. En cambio, en Jaén, Cuenca, Zamora y Teruel la proporción no alcanza el 20% de titulares de un seguro del automóvil.

Las mujeres muestran una mayor inclinación que los hombres a contratar coberturas voluntarias en el seguro del automóvil. Esta tendencia se observa en todas las protecciones: asistencia en viaje, daños propios, defensa jurídica, incendio, lunas, ocupantes, robo y retirada de carnet. También es cierto que los turismos (donde la presencia femenina es mayor) suelen asegurarse frente a más riesgos que otros vehículos, en especial los de uso empresarial.