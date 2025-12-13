Una profesora de autoescuela se mete en una de las rotondas más complicadas del mundo y explica cómo salir del intento

No todos los conductores saben cómo ejecutar correctamente una rotonda, tal y como dejan claro regularmente las publicaciones de las diferentes entidades relacionadas con el control y la gestión del tráfico.

Poner el intermitente para indicar que se sigue girando, abandonar la intersección desde el interior, mantenerse siempre en el carril exterior... Los fallos son, habitualmente, varios. Y eso sucede en una rotonda normal, ¿qué puede pasar si se circula por Magic Roundabout o Rotonda Mágica?

Aman Sanghera, profesora de autoescuela en Reino Unido y autora del perfil en Instagram @clearviewdriving, muestra regularmente en redes y en YouTube clases de autoescuela, consejos de tráfico, cómo reaccionar ante ciertas situaciones... En uno de sus vídeos, entra en la rotonda de Plough, conocida también como Rotonda Mágica.

Una de las particularidades de esta intersección es que, pese a ser en sí una glorieta, está formada por seis rotondas más en su interior. Es decir, a cada salida, los conductores deben hacer otra glorieta más antes de salir o de entrar en la rotonda principal. Puede parecer una locura y, ciertamente, lo es.

Se construyó en 1973 y está considerada la segunda peor rotonda de todo el Reino Unido y, seguramente, una de las más complicadas del mundo.