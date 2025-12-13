¿Coches autónomos? Volkswagen ya los está probando en Alemania

El Grupo Volkswagen ha comenzado la siguiente fase de pruebas en Wolfsburg (Alemania) con su vehículo de investigación autónomo Gen.Urban. Tras intensas pruebas, el Gen.Urban ya puede circular de forma autónoma en tráfico urbano real.

El proyecto de investigación tiene como objetivo explorar cómo experimentan los pasajeros el viaje en un vehículo autónomo sin volante ni pedales tradicionales, y qué requisitos esto plantea para los conceptos de vehículos del futuro.

¿Se sienten cómodas las personas?

Un equipo de Volkswagen Group Innovation, compuesto por diseñadores, especialistas en factores humanos, ingenieros de software y expertos en materiales, está recopilando datos exhaustivos sobre el comportamiento de los usuarios y su interacción con el Gen.Urban. Estos hallazgos contribuirán al desarrollo de futuros conceptos de interior y experiencia de usuario (UX) en todas las marcas del Grupo.

Las preguntas clave que impulsan la investigación incluyen: ¿Cómo pasan el tiempo las personas en un vehículo autónomo? ¿Qué funciones digitales son las más adecuadas para el trabajo, el entretenimiento o el descanso? ¿Cómo se debe diseñar la interacción entre el vehículo y los pasajeros, especialmente en el caso de las personas mayores o los niños? En resumen: ¿Se sienten cómodas las personas?

Una experiencia de conducción personalizada

Incluso antes de la salida, los pasajeros pueden personalizar sus preferencias a través de la aplicación o en el propio vehículo: desde la temperatura de la cabina hasta la iluminación ambiental. Al entrar, el Gen.Urban da la bienvenida al pasajero y el asiento se ajusta automáticamente a la posición deseada. Además, el interior digital del vehículo se puede adaptar a las preferencias individuales mediante inteligencia artificial.

El Gen.Urban está diseñado sin volante ni pedales tradicionales. El participante en la prueba se sienta en el asiento del conductor, mientras que un conductor de seguridad cualificado supervisa el vehículo desde el asiento del copiloto. Si es necesario, el conductor de seguridad puede intervenir en cualquier momento utilizando un panel de control especialmente desarrollado con un joystick.

La fase de pruebas actual involucra inicialmente a empleados del Grupo Volkswagen y prevista para un período de varias semanas.

Ruta de prueba en el área urbana de Wolfsburg

El punto de partida de la ruta de prueba es el aparcamiento para visitantes del edificio de la sede central. Desde allí, el circuito de casi diez kilómetros recorre el área urbana de Wolfsburg.

Cruces con semáforos, rotondas, obras en curso, zonas residenciales, zonas industriales y tráfico congestionado son algunas de las cosas que se encuentra este Volkswagen para que su ruta se corresponda al máximo con los retos típicos del tráfico urbano.