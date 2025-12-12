Industria
Seat producirá hasta 600.000 coches en su fábrica de Martorell
Este viernes ha inaugurado su planta de ensamblaje de baterías, que permitirá la producción de dos nuevos modelos 100% eléctricos
Seat y Cupra prevé alcanzar una capacidad máxima de 600.000 coches al año "en el futuro", de los cuales hasta 300.000 podrían ser vehículos eléctricos (BEV), en la fábrica de Martorell (Barcelona), después de producir 481.020 en 2024, todavía lejos del récord de 516.646 unidades en el 2000.
Lo ha dado a conocer en un comunicado este viernes, coincidiendo con la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías en Martorell, que ha supuesto una inversión de 300 millones de euros, y la cual ocupa una superficie de 64.000 metros cuadrados y cuenta con una capacidad máxima de 300.000 baterías anuales.
El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ceo de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer, y el ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, junto al resto del comité ejecutivo de la compañía.
La energía renovable, clave en el proyecto
La nueva instalación abastecerá a los vehículos urbanos eléctricos del Brand Group Core --unidad organizativa de Grupo Volkswagen que incluye las marcas Volkswagen, Skoda, Seat/Cupra y Volkswagen Vehículos Comerciales-- producidos en Martorell: el Cupra Raval y la versión de serie del Volkswagen ID.Polo.
El 70% de la energía eléctrica necesaria para el ensamblaje de baterías se generará mediante los 11.000 paneles solares que hay en la cubierta de la planta, que también cuenta con un sistema de recogida de aguas con capacidad equivalente a tres piscinas olímpicas.
Rumbo a la movilidad sostenible
La nueva planta de ensamblaje de sistemas de baterías marca la recta final del proceso de transformación iniciado por la marca en 2020.
Junto a Grupo Volkswagen y sus socios, la compañía ha invertido 10.000 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible en España, de los cuales 3.000 millones se han destinado exclusivamente a la electrificación de la planta de Martorell. Esta estrategia refuerza la posición de la fábrica de Martorell como la tercera fábrica con mayor volumen de producción del grupo en Europa.
El objetivo del grupo es alcanzar una capacidad máxima de 600.000 unidades al año en Martorell de las cuales hasta 300.000 podrían ser vehículos eléctricos "en el futuro".
Cuatro modelos eléctricos producidos en España
Seat y Cupra ha liderado el proyecto del coche eléctrico urbano en nombre del Brand Group Core de Grupo Volkswagen.
Se trata de cuatro modelos eléctricos de tres marcas distintas que se producirán en España: el Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo en la fábrica de Martorell, y el Skoda Epiq y del Volkswagen ID.Cross en las instalaciones de Volkswagen Navarra.
El Cupra Raval, que se presentará mundialmente en Barcelona en marzo de 2026, será el primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos en salir al mercado, con un precio de partida de 26.000 euros.
