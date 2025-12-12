Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siniestralidad

Estas son las principales razones por las que el mal tiempo en carretera debería preocuparte

Un informe publicado por la fundación Línea Directa y Fesvial concluye que entre 2014 y 2023 hubo 1.614 víctimas de tráfico en accidentes causados por metereología adversa

Mujer conduciendo con lluvia

Mujer conduciendo con lluvia / Freepik

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico

En la seguridad vial intervienen numerosos factores, desde el conductor hasta el asfalto, pasando obviamente por las condiciones meteorológicas. Si cualquiera de ellos lo hace de manera negativa, las probabilidades de sufrir una ccidente de tráfico se disparan.

La fundación Línea Directa y Fesvial han presentado los resultados de su informe 'Cuidado, mal tiempo. Influencia de la meteorología adversa en los accidentes de tráfico (2014-2023)', que revelan que en ese periodo 134.000 accidentes de tráfico estuvieron casuados por el mal tiempo, entendiendo por este lluvia, niebla, viento y nieve.

En esos 134.000 accidentes perdieron la vida 1.614 personas. Además, hubo 180.000 heridos en ese periodo que estudia el informe y 8.000 de ellos tuvieros que ser hospitalizados.

Este es el fenómeno que más accidentes causa

De todos los escenarios considerados meterología adversa, ¿que fenómeno es el que más incide en la siniestralidad vial? El informe desvela que es la lluvia, siendo el escenario presente en el 66% de los accidentes que recoge el informe. El siguiente es la niebla, siendo la de tipo intenso la más letal.

Y es que hay dos causas derivadas tanto de la lluvia como de la niebla que representan el mayor peligro para la seguridad vial. Son la falta de visibilidad y el aquaplaning.

En estos casos, las principales recomendaciones son siempre aumentar la distancia de seguridad y reducir la velocidad, consejos que el 22% de los conductores que han participado en el estudio reconoce no seguir. Eso sí, el 38% de ellos reconoce que se siente inseguro al volante ante estas condiciones meteorológicas.

Atención al estado del vehículo

Además, el 90% de los conductores no considera tener la formación vial necesaria para afrontar el mal tiempo en carretera para seguir conduciendo con seguridad.

Más allá de saber cómo reaccionar ante, por ejemplo, el aquaplaning, es importante llevar el mantenimiento del coche al día. En estos casos, los faros, los limpiaparabrisas, los frenos, la suspensión y los neumáticos son elementos del vehículo que intervienen directamente en la visibilidad y en la estabilidad y el agarre del vehículo al asfalto, por lo que es esencial conducir asegurándose de que estos componentes se encuentra en buenas condiciones.

Estas son las principales razones por las que el mal tiempo en carretera debería preocuparte

