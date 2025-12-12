El mercado del vehículo de ocasión (VO) afronta el 2026 con una senda continuista, aunque con nuevas tendencias que influirán en la evolución y fortalecimiento del sector. En este contexto, la plataforma Wallapop -especializada en consumo consciente y humano- adelanta las claves que marcarán el comportamiento del mercado durante el próximo año.

La plataforma destaca que en 2026 el comprador estará cada vez más informado, el ecosistema digital se consolidará plenamente y la llegada de nuevos fabricantes configura un escenario en el que el VO se reafirma como protagonista indiscutible de la movilidad en España.

Mercado de vehículos de ocasión: estas son las claves para el 2026 / Archivo

3 factores clave: precio, etiqueta ECO y digitalización

La fortaleza del VO se ha convertido ya en una realidad de consumo plenamente asentada. En España se venden más del doble de coches de ocasión que nuevos, una tendencia que continúa ampliándose.

Asimismo, la etiqueta medioambiental será uno de los factores decisivos en la elección del comprador. La entrada en vigor de nuevas restricciones en grandes y medianas ciudades está impulsando la demanda de vehículos con etiqueta ECO, especialmente híbridos en sus distintas variantes, cuyo crecimiento continuará este año.

A esta evolución se suma la digitalización total del proceso de compraventa. El 90% de las transacciones comienza ya en entornos online, y los profesionales prevén que en 2026 este comportamiento no sólo continuará siendo así, sino que irá en aumento.

La digitalización tiene cada vez más protagonismo en los procesos de compra de vehículos / Europa Press

La irrupción del fabricante chino

Además de lo anterior, el 2026 también estará marcado por la consolidación del fabricante chino como un actor clave dentro del mercado español. Su entrada, especialmente en el segmento del vehículo nuevo, está reconfigurando la percepción de valor de los consumidores y generando un impacto directo en el mercado de ocasión.

La competitividad en precio de estos modelos está llevando a los compradores a reconsiderar alternativas y a analizar más detenidamente la relación entre coste, prestaciones y equipamiento. Este fenómeno tendrá efectos tanto en la oferta de VO disponible durante el año como en la velocidad de absorción de stock, al incorporar al mercado de segunda mano una nueva generación de vehículos procedente del creciente parque automovilístico de origen asiático.

Los modelos más populares

En cuanto a los modelos más demandados, el SUV seguirá siendo el tipo de vehículo más buscado y vendido en 2026, confirmando una tendencia que se repite en prácticamente todo el país. Tras él se sitúan los coches pequeños, valorados por su precio y tamaño, y los compactos, especialmente solicitados por quienes buscan un equilibrio entre espacio, consumo y prestaciones.

Aunque la tendencia general es homogénea, persisten diferencias territoriales en función de necesidades y estilos de conducción. En el norte continúan teniendo peso las rancheras, mientras que en el sur destacan las berlinas diésel, especialmente entre quienes realizan trayectos largos y buscan robustez y eficiencia.

En definitiva, 2026 será un año de estabilidad para el mercado del vehículo de ocasión, con tendencias que marcarán el rumbo del sector: el auge del SUV, la creciente demanda de vehículos ECO y la entrada de fabricantes chinos ampliarán las opciones del comprador.

A su vez, la digitalización y la posición consolidada del VO frente al vehículo nuevo confirman que seguirá siendo un pilar central de la movilidad en España, adaptándose a las nuevas necesidades de los usuarios y reforzando su papel en un mercado cada vez más informado y profesionalizado.