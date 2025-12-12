Industria
China afirma que se han reanudado las negociaciones con la UE sobre los aranceles de coches eléctricos chinos
El Ministerio de Comercio de China ha asegurado que estas reuniones continuarán hasta la próxima semana
Rubén Burillo
China y la Unión Europea han reanudado las negociaciones para alcanzar un acuerdo que sustituya los actuales aranceles sobre los coches eléctricos chinos, según ha afirmado el Ministerio de Comercio de China. Además, ha asegurado que estas reuniones continuarán hasta la semana siguiente.
El bloque de 27 miembros aprobó aranceles de hasta el 45,3%, incluido un impuesto a las importaciones existente del 10% en octubre de 2024, después de que la Comisión Europea iniciara una investigación para determinar si los fabricantes de vehículos eléctricos chinos estaban recibiendo subsidios injustificados que podrían generar un exceso de oferta en el mercado europeo.
He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio, señaló que la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, en representación de varios fabricantes, ha presentado una propuesta que “refleja la posición colectiva de la industria”. Estas consultas recientes han permitido lograr “algunos avances”, según ha asegurado.
A pesar de los nuevos aranceles, los fabricantes de automóviles chinos han duplicado su cuota de mercado en Europa durante el último año, ya que han trasladado sus ventas a vehículos híbridos enchufables y con motor de combustión, que no están sujetos a los aranceles.
El portavoz del Ministerio de Comercio ha asegurado: “China acoge con satisfacción el renovado compromiso de la UE de reiniciar las negociaciones sobre precios y aprecia su regreso a la vía de resolver las diferencias a través del diálogo”.
Bruselas ha manifestado sus dudas sobre la viabilidad de aplicar este tipo de compromisos a bienes manufacturados como los automóviles, ya que tradicionalmente se han utilizado únicamente en productos más homogéneos. La Comisión Europea ha afirmado que cree que un precio mínimo único no sería adecuado para contrarrestar el daño causado por los subsidios.
